Hidalgo niega que haya falta de papas en Gran Canaria y achaca la subida de precios a la especulación

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, achaca la subida de precios que están experimentado las papas en los mercados de abasto a «una especulación propiciada intencionadamente» y niega que exista una situación de desabastecimiento de este tubérculo.

«Estamos muy preocupados porque no responde a una situación real», señaló este vierenes sobre el hecho de que se hayan disparados los precios cuando «se acaba de recoger la cosecha de julio y agosto» en la isla. Son millones de kilos que están en los almacenes y «no se han podido consumir» todavía, mantuvo Hidalgo sobre la existencia de oferta de papas suficiente.

A juicio del consejero insular de Soberanía Alimentaria, la retención de una partida de papas de importación procedentes de una zona de Inglaterra, «de lo que deberíamos estar contentos para evitar la entrada de plagas», no es motivo «ni excusa para la subida de precios» que ha vivido un producto que se importa desde más de 15 países y cuya compra al exterior solo sufre restricciones para esa zona de Inglaterra.

«Del resto de países sigue entrando papa y también está la cosecha actual», señala Hidalgo sobre lo que considera «una situación creada artificialmente para beneficio de unos pocos».

El consejero del Cabildo, que espera que «esta situación se regularice en los próximos días», indica que aunque la corporación insular no tiene competencias en comercio «sí tiene la obligación de denunciar una situación injusta», y que no beneficia al agricultor ni al consumidor, porque el propio Gobierno canario «ha comprobado la existencia de papa en la isla y que no hay desabastecimiento».