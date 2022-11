Todos los grupos, menos el PSOE, solicitan un pleno por el cable en Carrizal y será este viernes Protesta La alcaldesa aclara que los socialistas no firmaron la petición porque pensaban esperar a la visita este miércoles del consejero Valbuena. Ya lo ha convocado para el viernes 11 de noviembre, a las 08.30

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Ingenio, incluidos tres de los socios que forman el gobierno local, menos el PSOE, juntaron sus firmas para solicitar a la alcaldesa Ana Hernández la convocatoria de un pleno extraordinario en defensa del patrimonio histórico de Carrizal y en contra del proyecto promovido por el Ministerio de Industria para desplegar un cable subterráneo de alta tensión bajo las calles del casco viejo. La regidora ya lo convocó. Será este viernes, a las 08.30 horas.

La solicitud está firmada por los portavoces de los grupos en la oposición, Somos PP, Forum Drago y CC-Unidos por Gran Canaria, pero también por tres de los grupos que están en el gobierno municipal, Agrupa Sureste, NC y Podemos.

Solo falta el PSOE, pero la alcaldesa, que pertenece a este último partido, aclara que su grupo no firmó, no porque no comparta el sentido de la propuesta, sino por cuestiones formales.

«Desde el principio anuncié que convocaría un pleno extraordinario, sí o sí, pero desde el grupo socialista entendíamos que primero debíamos recibir al consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que visitará mañana (por este martes) Carrizal, y después convocarlo, y eso es lo que vamos a hacer», defiende Hernández.

Además, advierte de que por su parte no tiene mucho sentido firmar un escrito instándose a ella misma a convocar la sesión que ya tenía previsto convocar. Sabe que sus socios de gobierno firmaron y lo respeta.

El pleno pedirá la paralización de las obras

En ese escrito se insta al pleno, y así figura en la convocatoria, a exigir la inmediata paralización de las obras que ejecutará Red Eléctrica de España por las calles de Carrizal y que pida a los organismos implicados la búsqueda de alternativas menos lesivas.

También se aprobará crear una comisión especial que estudie las acciones técnicas y jurídicas necesarias para parar y modificar el trazado las obras previstas. En esa comisión estará presente la plataforma ciudadana Justicia Social Carrizal, creada contra este proyecto.

Por lo pronto, representantes de este colectivo y la alcaldesa se reunirán este miércoles en el barrio con José Antonio Valbuena, consejero del área que ha autorizado estas obras al Ejecutivo central.