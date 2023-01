El gobierno de Guía asegura que prioriza la tramitación de expedientes

El líder del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, Alejandro Rivero, recordó en el transcurso del pleno ordinario que el grupo de gobierno impide el acceso a los miembros de la oposición a contratos, expedientes e información municipal en general.

Sin embargo, el alcalde, Pedro Rodríguez, apuntó que «la prioridad» siempre es sacar adelante los expedientes con el «escaso personal municipal» con que cuenta el consistorio.

Por contra, como ejemplo, Rivero aseguró que lleva cuatro meses solicitando por escrito un contrato de obra menor.

Además, el portavoz de los populares recordó que en su día el gobierno de Pedro Rodríguez (NC) acordó «que no se le dé información a la oposición» bajo «amenazas de sanciones a los funcionarios» que lo hagan sin permiso expreso del alcalde.

Preguntado al finalizar la sesión plenaria, Alejandro Rivero señaló que «así llevamos tres años y medio», lo que «supone que es imposible trabajar».

Además, recordó que la labor de los concejales de la oposición es «fiscalizar» las acciones del gobierno local, algo del todo «imposible, no nos dan acceso a la documentación». Algo que, dijo Rivero, no se entiende «si no tienen nada que ocultar, si está todo bien...».

Sin embargo, el alcalde de Guía puntualizó que «hay un acuerdo que nunca fue recurrido» y, en todo caso, «se le da la información en la medida de lo posible» a los miembros de la corporación municipal, y siempre teniendo en cuenta «el escaso personal» con que cuenta el Ayuntamiento.

Por tanto, aseguró Pedro Rodríguez, «la prioridad siempre es el interés general, tramitar los expedientes», que son muchos.

