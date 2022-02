García Montes, abogado de la familia de Yéremi Vargas, dispuesto a recusar al juez del caso El abogado avisa de esta posibilidad si el juez no decide a su favor en los recursos que están pendientes de resolución.

El abogado de la familia de Yéremi Vargas, Marcos García Montes, ha mostrado su disposición a recusar al magistrado que está a cargo del caso, si no aprueba los recursos que el letrado ha presentado y que están pendientes de resolución, según ha desvelado en la cadena Cope Canarias.

Esta advertencia de García Montes llega tras desvelar que el juez no quiere tomar declaración a un testigo clave para él, como es Rubén Obadía, un preso de la prisión de Botafuegos, en Algeciras, y al que Antonio Ojeda, El Rubio, le habría contado datos claves de la historia, como por ejemplo que el niño «se ponía azul», en referencia a la cianosis que Yéremi, padecía, un dato que solamente conocía la familia.

Según Montes es un testimonio muy importante porque el Rubio reconoce su presencia en el lugar y el momento de la desaparición.

El letrado aseguró a la citada emisora que la Audiencia Provincial tendrá que decir que sí a esta declaración «porque es de puro sentido común. Si no, iremos al Constitucional o a Estrasburgo y ganaremos dentro de dos años».García Montes se ha mostrado muy crítico con el juez encargado de la causa. Recordaba que, en la apertura del procedimiento, el abogado advirtió que no estaba cualificado para la investigación. «Si veo que se posiciona contra nuestra tesis, que es la de la verdad, me veré obligado a recusar al juez», apuntillaba.