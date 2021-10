La familia confía en que declaren los presos a los que 'el Rubio' confesó los hechos

Sigue sopesando la recusación del juez

García Montes reiteró su confianza en el juez Hermo Costoya, sin perjuicio de que «si no llega al fondo del procedimiento, interesaríamos su recusación, pero no queremos llegar a esta situación». Consideró que hubo un «fracaso en la investigación por todas las partes intervinientes. Hay cosas que se deberían haber investigado y ahora solo queremos mirar hacia delante. Hermo Costoya es un juez serio que quizás no llegó al fondo de este procedimiento». Por ultimo quiso destacar el esfuerzo de la UCO de la Guardia Civil y la comprensión mostrada por el fiscal superior Luis del Río.