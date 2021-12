El abogado de la familia de Yéremi Vargas, Marcos García Montes, insistió ayer a este periódico que las pruebas y líneas de investigación que plantea en el escrito de solicitud de reapertura del procedimiento son concluyentes y solo apuntan al principal sospechoso, Antonio Ojeda, 'el Rubio'. El letrado declaró que «'el Rubio' dijo que el niño estaba azul y ese dato solo lo conocía la familia porque era una enfermedad que nunca habían comentado. Eso quiere decir que estuvo con él», expuso.

García Montes confirmó la noticia avanzada ayer por este periódico de la presentación ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana de un escrito solicitando la reapertura del caso, además de la recusación del juez instructor Juan Manuel Hermo Costoya.

Para el letrado, hay datos clave en la investigación como el hecho de que 'el Rubio' «dijera en un momento dado que el niño estaba azul, cianótico, un dato que no conocía nadie sino la familia más próxima. Solo fue el sospechoso la única persona que habló de que el niño tenía la piel de color azul, y la cianosis que padecía Yéremi es una enfermedad que se manifiesta sobre todo en situaciones de estrés y falta de oxígeno, como podría ser un hecho violento». También apunta el abogado de la acusación particular que el juez instructor «se confunde» cuando se refiere a que el niño llevaba gafas verdes y no azules pero es que el chasis era de un color y la patilla de otro, más claro el agua».

Para García Montes hay una clave: «'El Rubio' se ubica en el lugar de los hechos y a partir de ahí podemos empezar»

Además, para García Montes hay un hecho fundamental y clave y es que «'el Rubio' se ubica en el lugar de los hechos y a partir de ahí podemos empezar a establecer más pistas», explicó ayer a la vez que insistía en otras cuestiones que su juicio eran «muy clarividentes. Para reabrir el procedimiento hay elementos más que suficientes».

«El menor que declaró en su momento y que ahora es ya mayor de edad nos dijo que lo que pone el auto de archivo no es verdad ya que 'el Rubio' le contó lo que pasó en la calle donde vivía Yéremi porque lo había vivido y no visto por la televisión. El hecho de la cianosis que padecía el pequeño y que solo el sospechoso se refirió a ella... nada de esto consta en el procedimiento y hay muchas diligencias de investigación que no se han practicado», manifestó. «Lo importante es que todo lo que estamos pidiendo son pruebas nuevas, no somos tan torpes de hablar de diligencias practicadas. Creemos que son fundamentales».

Permisos falsos

Al respecto de la recusación planteada al magistrado instructor Hermo Costoya, el letrado fue tajante al detallar que «está diciendo en el auto de archivo que los compañeros presos que compartieron módulo con 'el Rubio' han faltado a la verdad porque gozaron de permisos penitenciarios y eso es una imputación por su parte de cohecho y prevaricación a los funcionarios de prisiones. Es un disparate y eso lo dijo el propio juez. Afirmó que esta gente no declaró de forma libre sino para obtener unos beneficios y hemos demostrado que es todo es mentira», destacó Marcos García Montes.