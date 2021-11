García-Montes pide que la UCO sea quien haga un análisis de la conducta del 'Rubio'

Marcos García-Montes, letrado de la familia de Yéremi Vargas, ha solicitado al juez instructor que sea la UCO de la Guardia Civil quien realice un análisis de la conducta de Antonio Ojeda 'el Rubio' y no el Instituto de Medicina Legal (IML). También ha interesado una aclaración a la autoridad judicial respecto al auto que desestimó el recurso de reforma interpuesto por esta parte, ya que a su juicio no es posible que lo deniegue a la vez que accede a la práctica de determinadas diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular.

El abogado se queja de que en el auto que desestimaba el recurso de reforma, el magistrado Hermo Costoya aludía que no había hecho referencia en ningún caso a los posibles beneficios penitenciarios que habían obtenido los presos de confianza que no han sido citados a declarar. Pero detalla esta parte un extracto del auto de sobreseimiento dictado por la autoridad judicial el 25 de octubre de 2017, en el que, a su juicio, sí hace referencia estas supuestas prebendas: «El interno estaba intentando disfrutar de beneficios penitenciarios», detalla textualmente.

También pidió que fuera la UCO y no el IML quien hiciera un análisis de la conducta del 'Rubio' en la entrevista realizada por una televisión y que fue admitida por el juez ya que tenían un equipo especializado.