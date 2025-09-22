Todos los evacuados por el incendio en Santa Lucía ya han regresado a sus casas La zona afectada superó los 500 metros cuadrados

El incendio que se produjo en la tarde de este domingo en El Ingenio de Santa Lucía de Tirajana ha quedado controlado durante la mañana de este lunes, según han confirmado desde el Consorcio de Emergencias de Gran Canarias. «Las personas que tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas han podido regresar a sus hogares desde primera hora de esta mañana», ha manifestado el alcalde del municipio, Francisco García.

El primer edil recordó que «aunque a primeras horas de la tarde noche fueron desalojadas varias decenas de personas, posteriormente cuando el fuego se consideraba estabilizado pudieron regresar a sus casas la mayoría de las personas, y solo permanecieron evacuadas tres familias».

García añadió que «la rápida actuación de los efectivos de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, logró evitar daños personales y que el fuego se extendiera hasta el palmeral cercano o hasta el cañaveral de Tirajana». «Debemos reflexionar ―añadió el alcalde― sobre la responsabilidad que tenemos los vecinos y vecinas cuando se guardan bombonas de gas en las casas, porque se cree que estallaron algunas botellas».

Una decena de miembros de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana, efectivos de la Policía Local, además de la Guardia Civil y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria participaron en las tareas de evacuación de la zona afectada y control del fuego, que se extendió por una superficie superior a los 500 metros cuadrados.

