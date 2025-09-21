Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Controlado un conato de incendio en una zona de barranco en Santa Lucía de Tirajana

Una treintena de personas fueron desalojadas de manera preventiva | El fuego ha afectado a una superficie de entre 500 y 1.000 metros cuadrados de palmeral y cañaveral

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:06

Un conato de incendio en una casa artesana ubicada en un barranco en Santa Lucía de Tirajana ha hecho saltar las alarmas en la tarde de este domingo. Al menos unas 30 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas en la zona como medida preventiva, si bien las últimas informaciones confirmadas por el alcalde del municipio, Francisco García López, apuntan a que el fuego está ya controlado.

En el lugar permanecen 50 operarios refrescando la zona, donde ya solo quedan rescoldos. Se han desplazado efectivos de bomberos de Gran Canaria, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Además dos helicópteros se movilizaron en las últimas horas de sol para sofocar las llamas que afectaban principalmente a vegetación de palmeral y cañaveral del barranco.

Hacia las 22.00 horas, la superficie afectada por el incendio, según informa el Cabildo, abarca entre 500 y 1.000 metros cuadrados. La previsión meteorológica de cara a la noche es favorable, ya que existe un 70% de humedad con la presencia de viento alisio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  4. 4 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  5. 5 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  7. 7 Ale García y su revés al sufrimiento
  8. 8 Molino Buen Lugar: pasión y sacrificio para hacer el mejor gofio de Canarias
  9. 9 Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II)
  10. 10 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Controlado un conato de incendio en una zona de barranco en Santa Lucía de Tirajana

Controlado un conato de incendio en una zona de barranco en Santa Lucía de Tirajana