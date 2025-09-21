Controlado un conato de incendio en una zona de barranco en Santa Lucía de Tirajana Una treintena de personas fueron desalojadas de manera preventiva | El fuego ha afectado a una superficie de entre 500 y 1.000 metros cuadrados de palmeral y cañaveral

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:06 | Actualizado 21:53h. Comenta Compartir

Un conato de incendio en una casa artesana ubicada en un barranco en Santa Lucía de Tirajana ha hecho saltar las alarmas en la tarde de este domingo. Al menos unas 30 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas en la zona como medida preventiva, si bien las últimas informaciones confirmadas por el alcalde del municipio, Francisco García López, apuntan a que el fuego está ya controlado.

En el lugar permanecen 50 operarios refrescando la zona, donde ya solo quedan rescoldos. Se han desplazado efectivos de bomberos de Gran Canaria, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Además dos helicópteros se movilizaron en las últimas horas de sol para sofocar las llamas que afectaban principalmente a vegetación de palmeral y cañaveral del barranco.

Hacia las 22.00 horas, la superficie afectada por el incendio, según informa el Cabildo, abarca entre 500 y 1.000 metros cuadrados. La previsión meteorológica de cara a la noche es favorable, ya que existe un 70% de humedad con la presencia de viento alisio.

Un incendio afecta a unos 500 metros cuadrados cerca del ingenio de Santa Lucía. Se ha ordenado de forma preventiva el desalojo de varias viviendas y las unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local actúan en el lugar. pic.twitter.com/nqGia18Hdk — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) September 21, 2025