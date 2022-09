«Cada día somos más conscientes de la utilidad social del transporte público»

Jueves, 8 septiembre 2022, 02:00

En septiembre todos los caminos llevan a Teror. Y tras dos años de restricciones por la pandemia de Covid 19, la celebración de estas Fiestas Patronales de Gran Canaria en honor a la Virgen del Pino, concentran la ilusión de la vuelta a la normalidad para la población grancanaria.

La vuelta a la normalidad implica además el diseño del dispositivo especial de transporte público para conectar Teror con todos los municipios de la Isla, especialmente en los días en los que se celebran los principales actos.

-¿Qué hay de nuevo en el dispositivo de este año?

-Curiosamente lo novedoso es volver a la normalidad después de dos años en los que las restricciones y recomendaciones sanitarias impedían el desarrollo del programa oficial de festejos. El dispositivo en sí no es nuevo, GLOBAL lleva más de 40 años organizando y ejecutando el servicio de transporte público a y desde Teror, trasladando a miles de peregrinos y peregrinas que eligen la eficiencia, la seguridad y la comodidad de disfrutar de la fiesta viajando en transporte público. El dispositivo se organiza para el desplazamiento de más de 65.000 personas estableciendo rutas desde todos los municipios de la isla con destino o salida en Teror.

-¿Qué es lo más complejo del dispositivo?

-Lo más complejo es organizar todos estos servicios especiales al mismo tiempo que se prestan todos los servicios regulares de transporte interurbano. Eso implica que cada 7 de septiembre, con motivo de la Romería-Ofrenda, el acto anual más multitudinario de cuántos se celebran en Gran Canaria, toda la flota de guaguas de GLOBAL, 320 unidades, y más de 800 personas, prácticamente toda la plantilla, estén movilizadas al mismo tiempo. En horas de la tarde, por ejemplo, salen desde Las Palmas de Gran Canaria guaguas cada cinco minutos a Teror. Por la noche, para la vuelta a los municipios de origen, salen guaguas prácticamente cada dos minutos. Es muy complejo y una enorme responsabilidad por el reto que supone, pero a la vez es un orgullo y una gran satisfacción poder prestar este servicio a tanta gente.

-¿Cuáles son las ventajas del desplazamiento en transporte público?

-Se estima que cada año participan 200.000 personas en la Romería-Ofrenda. La orografía de la Isla, y del propio municipio de Teror, no pueden absorber esa cantidad de personas si usan el vehículo privado. Incluso aunque hubiera zonas suficientes de aparcamiento, colapsar las vías con los vehículos particulares supone un riesgo añadido a cualquier problema de seguridad que pueda plantearse durante las celebraciones. El transporte público es un servicio prioritario para el que se habilitan vías y zonas especiales que facilitan la mejor movilidad posible. Es por tanto más eficaz, más seguro y mucho más cómodo. Si la idea es disfrutar, el coche particular es un hándicap. Por otra parte, no podemos olvidar el impacto socioeconómico y medioambiental que genera el desplazamiento individual frente al colectivo. Afortunadamente cada día somos más conscientes de la utilidad social del transporte público, no sólo con motivo de estos grandes festejos, sino en el día a día.

-¿Y la ciudadanía lo percibe así, como un beneficio social?

-Sí, sin duda. Las políticas que se han desarrollado en los últimos años para el abaratamiento del transporte a través de la puesta en marcha de bonos como el 'residente' y el 'wawa joven' lo han puesto de manifiesto. Cuando el transporte público es asequible, todo son ventajas que repercuten de manera muy positiva en la sociedad. Hablamos de lo social con mayúsculas, la mejora de la calidad de vida en todos los sentidos: se favorece la cohesión social y territorial, se proporciona la accesibilidad universal, se promueve la salud y la sostenibilidad, y se logra la eficiencia energética, que en estos tiempos que corren es cada vez más necesaria... Además, se impulsa la actividad económica y se garantiza el cumplimiento de los derechos básicos esenciales de la ciudadanía; sin olvidarnos, de combatir la emergencia climática que amenaza la vida en el planeta Por todo ello viajar en transporte público frente al vehículo privado garantiza la mejora en la calidad de vida de las personas.

La guagua de las promesas, el trayecto más solidario La guagua de las promesas, el trayecto más solidarioLa Guagua de Las Promesas vuelve a Teror. Por tercer año consecutivo, y aunque ya no existen las restricciones de la pandemia, continúan existiendo muchas de las condiciones que impulsaron el nacimiento de esta iniciativa solidaria; por un lado, seguirán habiendo por distintos motivos muchas personas que no puedan desplazarse hasta Teror para encontrarse con la Virgen, para formular o pagar sus promesas; y por otro lado, siguen existiendo lamentablemente muchas necesidades y desigualdades que entendemos debemos atender solidariamente en un acto de responsabilidad social con las personas más necesitadas y menos favorecidas de nuestra isla. Desde el año 2020 La Guagua de Las Promesas lleva hasta los pies de la Virgen en la Basílica de Teror las promesas, mensajes y ruegos de aquellos que por cualquier motivo no pueden desplazarse hasta la Villa Mariana. Cada promesa registrada en la página web www.laguaguadelaspromesas.com entre el 1 y el 11 de septiembre pasa a formar parte del Libro de las Promesas que edita GLOBAL y que transporta, en una guagua rotulada con las promesas más emotivas, hasta los pies de la Virgen. Además, cada uno de esos mensajes se convierte en un kilo de alimentos que GLOBAL entrega a Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos para que se distribuyan entre las familias más vulnerables, consiguiendo el año pasado un total de 10 toneladas de alimentos.