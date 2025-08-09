Canarias sufre el episodio de temperaturas altas más duradero desde octubre de 2023 Todas las islas están hoy y mañana bajo un aviso rojo y naranja de la Aemet por temperaturas extremas. Máximas y mínimas suben y la calima se concentra

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 23:24 Comenta Compartir

La ola de calor que visita Canarias, y que no era tan larga desde octubre de 2023, se intensificará este fin de semana. Subirán las temperaturas máximas y mínimas y se extenderá la superficie afectada y la duración del bochorno mientras permanecen encendidas todas las alertas.

Todo el archipiélago está hoy sábado y mañana domingo bajo aviso por temperaturas extremas. Hoy es rojo para las cumbres, el sur, este y oeste de Gran Canaria y amarillo para el resto. Mañana enrojece el mapa insular porque ese color se extiende a Lanzarote, Fuerteventura y el este, sur, oeste y área metropolitana de Tenerife.

El sofoco reinante, que se instaló el pasado martes y que se prolongará hasta el jueves de la semana que viene, tendrá su punto álgido entre hoy sábado y este próximo lunes. Canarias va a sudar la gota gorda.

Este fin de semana las islas serán un horno. Hoy la predicción de la Aemet es que el termómetro supere los 37-38 grados centígrados en amplias zonas, principalmente en medianías, con mínimas de entre 25-28 grados. Así que las noches también serán sofocantes.

La noche del jueves al viernes fue ecuatorial o tórrida en varios puntos de Canarias en que las temperaturas no bajaron de 25 grados y a punto estuvo de resultar infernal (más de 30 de mínima) en varias localizaciones de las medianías del sur y sureste de Gran Canaria.

El termómetro no bajó de 29.6 grados centígrados en Las Tirajanas y Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, y de 29.3 en Agüimes. También fue tórrida en Cuevas del Pinar, también en San Bartolomé de Tirajana, donde el mercurio no descendió de 27.4 grados y en el Centro Forestal Doramas, en Telde, con una mínima de 25.5 a las 10.10 de la mañana.

En La Dehesa, en el municipio herreño de El Pinar, no se bajó de 28.9 grados. En La Palma la mínima en Tijarafe fue de 27.4, en Puntagorda quedó en 26.7 y en El Paso fue de 25.6. Asimismo fue tórrida la noche en puntos de La Gomera como Arure, con 26.4 grados de mínima, y de Tenerife, con 25.5 en Llano de Los Loros, en La Laguna.

Durante el día de ayer la máxima temperatura registrada en Canarias volvió a darse en Tasarte, en La Aldea: 40.7 grados a las 14.40 horas.

En la cuenca de Tejeda e interior sur de Gran Canaria se superarán este sábado los 40 grados, y lo mismo, de forma local, en el interior de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de Canarias se esperan máximas de entre 37 y 39 grados, fundamentalmente en zonas altas y medianías, pero también de forma más local en las costas.

Por si fuera poco este bochorno prolongado, la calima presente desde hace algunos días afectará a zonas altas y medianías, aumentando su concentración a partir de mediodía.

Para mañana domingo la predicción empeora y las temperaturas superiores a 40 grados serán posibles en más localizaciones del archipiélago. Y no sólo subirán las máximas, sino que también lo harán las mínimas.

De hecho el último día de esta semana el mercurio no bajaría de 30 grados en muchos puntos de las cumbres y el oeste, este y sur de Gran Canaria, el interior de Lanzarote y Fuerteventura y podría superar los 28 grados en la mitad sur y el área metropolitana de Tenerife.

A la vista de la actualización de las previsiones meteorológicas de la Aemet, el Gobierno de Canarias declaró ayer la alerta máxima por temperaturas altas en todo el archipiélago, algo que no había sucedido hasta ahora, así como por riesgo de incendios forestales en las cinco islas en que son posibles.

También la Dirección General de Salud Pública elevó ayer a rojo en toda la isla de Lanzarote el nivel de riesgo para la salud por el actual episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud y prolongó hasta el jueves de la próxima semana los avisos en vigor en La Palma, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.