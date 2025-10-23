Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Genk - Betis, en directo
Autoridades del Cabildo y del Ayuntamiento de Teror visitan las obras de reparación en la carretera de El Faro, en Teror. C7

El Cabildo concluye las obras de reparación y mejora de la carretera de El Faro, en Teror

Los trabajos han consistido en la rehabilitación de un tramo de más de 230 metros de muro | La partida presupuestaria para esta actuación fue de 800.000 euros

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:29

Comenta

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, ha dado por finalizada la obra de reparación y construcción de muros y de reforma de la plataforma en la GC-212, la carretera de El Faro, situada en el término municipal de Teror. Los trabajos, que se iniciaron a principios de este año, se centraron en afianzar la seguridad de más de 230 metros de muros ubicados entre los kilómetros 3,50 al 3,86 de esta vía.

Hidalgo y el alcalde Teror, José Agustín Arencibia, visitaron recientemente estas obras cuyo coste, incluyendo demoliciones, firmes, muros, drenaje, señalización, servicios afectados, seguridad y salud, y gestión de residuos ha sido de unos 800.000 euros. Durante el desarrollo de los trabajos, esta vía ha estado cortada al tráfico de 9.00 a 18.00 horas los días laborables, por lo que a partir de este jueves ya quedó totalmente abierta a la circulación.

Esta vía comunica los barrios de Lo Blanco y Cruz del Piquillo, aunque las obras se han focalizado en un tramo en el barrio de El Faro. Éste presentaba problemas de capacidad estructural del firme y en los muros de contención. Se habían detectado sobre la plataforma la presencia de fisuras longitudinales y transversales de anchos considerables, hundimientos en la zona de rodadura, además de un deterioro importante en los muros que soportan la carretera.

De esta forma, durante los últimos nueve meses se han demolido, reconstruido o reforzado 230 metros de muros de mampostería de contención con alturas que iban de los tres a los seis metros. La finalidad de estas construcciones de muros es reforzar la plataforma en dichas zonas y evitar problemas del firme en el futuro. El capítulo dedicado a muros fue la partida más significativa del presupuesto de ejecución material, representando el 49,22% del total, es decir, 319.449 euros.

También se demolió y reconstruyó la plataforma de la vía deteriorada con un nuevo pavimento. En este sentido, se ha aprovechado la obra para ensanchar un poco la carretera, puesto que se ganó espacio por haber retranqueado los muros nuevos frente a los antiguos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  7. 7 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  8. 8 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido
  9. 9 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  10. 10 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cabildo concluye las obras de reparación y mejora de la carretera de El Faro, en Teror

El Cabildo concluye las obras de reparación y mejora de la carretera de El Faro, en Teror