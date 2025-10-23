El Cabildo concluye las obras de reparación y mejora de la carretera de El Faro, en Teror Los trabajos han consistido en la rehabilitación de un tramo de más de 230 metros de muro | La partida presupuestaria para esta actuación fue de 800.000 euros

Autoridades del Cabildo y del Ayuntamiento de Teror visitan las obras de reparación en la carretera de El Faro, en Teror.

Jueves, 23 de octubre 2025

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, ha dado por finalizada la obra de reparación y construcción de muros y de reforma de la plataforma en la GC-212, la carretera de El Faro, situada en el término municipal de Teror. Los trabajos, que se iniciaron a principios de este año, se centraron en afianzar la seguridad de más de 230 metros de muros ubicados entre los kilómetros 3,50 al 3,86 de esta vía.

Hidalgo y el alcalde Teror, José Agustín Arencibia, visitaron recientemente estas obras cuyo coste, incluyendo demoliciones, firmes, muros, drenaje, señalización, servicios afectados, seguridad y salud, y gestión de residuos ha sido de unos 800.000 euros. Durante el desarrollo de los trabajos, esta vía ha estado cortada al tráfico de 9.00 a 18.00 horas los días laborables, por lo que a partir de este jueves ya quedó totalmente abierta a la circulación.

Esta vía comunica los barrios de Lo Blanco y Cruz del Piquillo, aunque las obras se han focalizado en un tramo en el barrio de El Faro. Éste presentaba problemas de capacidad estructural del firme y en los muros de contención. Se habían detectado sobre la plataforma la presencia de fisuras longitudinales y transversales de anchos considerables, hundimientos en la zona de rodadura, además de un deterioro importante en los muros que soportan la carretera.

De esta forma, durante los últimos nueve meses se han demolido, reconstruido o reforzado 230 metros de muros de mampostería de contención con alturas que iban de los tres a los seis metros. La finalidad de estas construcciones de muros es reforzar la plataforma en dichas zonas y evitar problemas del firme en el futuro. El capítulo dedicado a muros fue la partida más significativa del presupuesto de ejecución material, representando el 49,22% del total, es decir, 319.449 euros.

También se demolió y reconstruyó la plataforma de la vía deteriorada con un nuevo pavimento. En este sentido, se ha aprovechado la obra para ensanchar un poco la carretera, puesto que se ganó espacio por haber retranqueado los muros nuevos frente a los antiguos.