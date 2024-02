Bueno denuncia la incompatibilidad de Gabella para ser edil y director insular

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la consejera portavoz de CC en el Cabildo, Vidina Cabrera, denunciaron este viernes la situación de incompatibilidad en la que incurre Juan Manuel Gabella al desempeñar a la vez la dirección insular de Industria y Comercio y ocupar un acta de concejal en la oposición por NC en el Ayuntamiento moganero. Dada esta incompatibilidad, según Bueno, Gabella deberá ser cesado o dimitir de su cargo en el Cabildo y no podrá volver a ejercerlo en tres años. De lo contrario, CC lo llevará ante los tribunales. «Como para dejar pasarlo, con todas las veces que he ido yo al juzgado», subrayó Bueno.

Cabrera puso de manifiesto que Gabella no ha solicitado su compatibilidad para ejercer ambas funciones y se preguntó si no lo ha hecho porque sabe que en su situación actual incumple la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública en Canarias, cuyo artículo 3, apostilló, deja claro que los altos cargos «ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y es incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública que no derive de su ejercicio».

Costumbre del Cabildo de «nombramientos a dedo»

Explicó que el caso de Gabella se enmarca «en la costumbre del Cabildo desde 2020 para acá de hacer nombramientos a dedo» y de mantenerlos pese a que les llegan sentencias en contra con la excusa de que aún no son firmes. «Creen que tienen su ETT particular con dinero público». Además, advierte de que Gabella incumple además uno de los requisitos que fija el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo (Roga) para el cargo de director insular, que es el de ser funcionario de carrera del grupo A1. Recordó que estas irregularidades ya las han denunciado los propios sindicatos.

Para Bueno, a Gabella lo protege el gobierno actual del Cabildo, presidido por NC, y cree saber por qué. «Les encanta tener este personaje; como no aporta votos, debe ser como compensación por el trabajo sucio que hace en Mogán».

Hay incompatibilidad cuando hay remuneración, según Gabella

Juan Manuel Gabella explicó este viernes que no solicitó la incompatibilidad porque no es necesario. «Solo se da esa situación cuando la otra actividad es remunerada, y no es el caso». Dejó claro que como edil de la oposición en Mogán solo cobra las dietas por asistencia a plenos o comisiones y citó casos similares al suyo, entre otros, el de Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana y consejero del PP en la oposición en el Cabildo. Además, recordó que Recursos Humanos emitió un informe jurídico en enero que avala que no incurre en incompatibilidad.

Tampoco incumple el Roga, según explica, porque optó a la dirección insular en una convocatoria abierta en 2015 en la que se admitía la participación de funcionarios de carrera, pero también de personas que no reunían esa condición. Además, dice que se presentaron 6 personas y ninguna era funcionaria. «Lo que pasa es que a Onalia se le ha atragantado que yo sea concejal». Y advierte a CC. «Quien se arrima a una balsa de petróleo sale pringado y de pringue sabe mucho la multimputada Onalia Bueno».