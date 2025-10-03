El Ayuntamiento de Teror dice no estar obligado a facilitar un lugar de ensayo a la Banda de Música El gobierno municipal ha quedado sorprendido por el comunicado emitido por la Asociación Cultural

CANARIAS7 Teror Viernes, 3 de octubre 2025, 16:24 Comenta Compartir

Tras el comunicado emitido por la directiva de la Asociación Cultural Banda de Música de Teror este jueves 2 de octubre, exigiendo «que se inicien de forma urgente todos los procedimientos necesarios para poder materializar un espacio exclusivo» y definitivo para los ensayos de la Banda de Música, el Ayuntamiento de Teror ha emitido una nota en la que recuerda que el convenio de colaboración firmado en diciembre 2024 no obliga al Consistorio a facilitar un lugar exclusivo de ensayo a la Banda. Solo se recoge el alquiler de un local para depositar los enseres propios de la asociación cultural, con el que ya cuentan, así como gastos derivados de la actividad musical y adquisición de material inventariable.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Teror se ha preocupado en todo momento de facilitar un espacio para sus ensayos y está trabajando desde hace meses en un ambicioso proyecto para acondicionar un espacio definitivo, del que la Banda de Música es conocedora e incluso ha participado en aportar sus propuestas.

El alcalde de Teror y responsable del área de Cultura, José Agustín Arencibia, ha emitido un escrito de respuesta sorprendido ante la publicación del comunicado, manifestando que «en primer lugar, quiero reiterar, en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, nuestro reconocimiento a la invaluable labor que la Banda viene desarrollando desde hace más de 140 años. Su aportación a la vida cultural, educativa y social de Teror es incuestionable y forma parte esencial de nuestra identidad colectiva».

En respuesta al comunicado de la Banda de Música, se apunta que «conviene señalar, que la Banda de Música de Teror se constituye como una asociación cultural con personalidad jurídica propia, y no como una banda municipal de titularidad pública. Esto significa que su funcionamiento y organización dependen de la propia entidad, mientras que la colaboración del Ayuntamiento se enmarca dentro del apoyo institucional que prestamos a las asociaciones culturales de nuestro municipio a través de un convenio que regula los derechos y deberes de ambas partes. No obstante, conscientes de la importancia histórica y social de la Banda, este Consistorio ha mantenido siempre una implicación especial, tanto en materia económica como en la búsqueda de una sede definitiva, precisamente porque entendemos que su actividad trasciende lo asociativo para convertirse en un pilar fundamental de la vida cultural de Teror».

En el escrito remitido a la Banda de Teror, se hace constar la predisposición de colaboración que siempre ha tenido el Ayuntamiento de Teror. «Hemos recibido sus escritos de fechas 9 de septiembre y 2 de octubre de 2025 y, como ya hemos expresado en varias ocasiones en nuestras reuniones, comprendemos el malestar generado por la falta de un local estable. Sin embargo, es necesario subrayar el trabajo intenso que se viene realizando en los últimos años para ofrecer a la Banda una sede definitiva, acondicionada y segura». Desde junio de 2023, la Concejalía de Cultura asumió como prioridad el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del edificio destinado a la Banda de Música y la Universidad Popular. Este proceso ha incluido los siguientes hitos: -Julio 2023: adjudicación del contrato de redacción del proyecto al estudio Raúl Falcón Arquitecto SLP, que incluía la rehabilitación del espacio destinado a la Banda. -Octubre-noviembre 2023: incorporación de las sugerencias de la Banda al proyecto, que fueron notificadas al redactor. -Marzo 2024: entrega del proyecto casi definitivo y presentación del mismo a la Junta Directiva de la Banda en reunión específica. -Marzo 2024: remisión del proyecto a la Comisión del PEPRI por estar el edificio en el Conjunto Histórico de Teror. -Abril 2024: culminación del proyecto, pendiente de visado colegial. -Junio 2024: aprobación del proyecto definitivo y presupuesto total de 1.162.034 euros.

Durante todo este proceso se han celebrado numerosas reuniones con la Junta Directiva de la Banda (19 de julio, 29 de septiembre, 18 de octubre, 8 de noviembre de 2023; 19 de marzo, 25 de junio de 2024, 4 de febrero, 25 julio 2025, entre otros contactos de manera informal), manteniendo un diálogo fluido, transparente y participativo, en el que se recogieron sugerencias de la propia agrupación.

Es cierto que, hoy en día, el proyecto carece de partida presupuestaria propia, estamos hablando de una cuantía elevada (1.162.034 euros). Por este motivo, el Ayuntamiento trabaja actualmente en fórmulas de financiación, en coordinación con la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, para asegurar la viabilidad de esta inversión, así como con otras entidades públicas.

Mientras tanto, seguimos manteniendo un apoyo económico continuado desde hace más de 30 años. Por matizar algunos datos de este último Gobierno Municipal: -En 2023, la Banda recibió un total de 50.270,52 € en subvenciones y actuaciones. -En 2024, este apoyo se incrementó hasta los 74.571 €, lo que supone un aumento del 32,24%. -En lo que vamos de 2025, pendiente de ingreso de la subvención 32.400€ y los diferentes cachés por actuaciones 5.420€. Total, a percibir: 37.820€. Estos datos son reflejo del compromiso firme y sostenido del Ayuntamiento con la Banda de Música de Teror durante largos años.

En el escrito firmado por el alcalde Arencibia, culmina manifestando que «somos conscientes de que la provisionalidad actual genera incertidumbre, pero queremos dejar constancia de que el Ayuntamiento no ha estado de brazos cruzados, sino trabajando en una solución definitiva, compleja y ambiciosa, que permitirá dotar a la Banda de un espacio estable y acorde con sus necesidades presentes y futuras. Hay que informar de que, desde el 29 de agosto de 2025, hemos trabajado por la firma de un convenio más estable con la Directiva del Club «El Mesón», donde actualmente está la banda instalada, para formalizar un convenio con esta entidad privada, y prologar el uso de sus instalaciones.

«Reiteramos, por tanto, nuestro compromiso con este colectivo histórico, y quedamos a su disposición para continuar el diálogo permanente, con la seguridad de que, con colaboración y esfuerzo, lograremos culminar este proyecto que dignificará a la Banda y enriquecerá aún más la vida cultural de Teror», finaliza el comunicado del Ayuntamiento de Teror.

Temas

cultura

Teror

Música