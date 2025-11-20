Arucas celebra los 50 años de España y Canarias en libertad El municipio norteño organizó una jornada educativa para festejar que se cumple medio siglo desde que se iniciase el periodo democrático y se pusiera fin a la dictadura franquista

Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, dando su discurso de apertura en la jornada para celebrar los 50 años de España y Canarias en libertad.

David Rodríguez Medina Arucas Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:18 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

Arucas acogió este jueves la celebración del 50 aniversario desde que comenzara el periodo democrático en España y se pusiera fin a la dictadura franquista tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco. El municipio norteño decidió organizar una jornada educativa donde alumnado de diferentes centros educativos participaron y pudieron disfrutar de diversos talleres, con el principal objetivo de enaltecer el valor democrático que han adquirido el país y Canarias en el último medio siglo.

Durante el acto de apertura participaron figuras institucionales como Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, y Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias. Alumnado de los centros educativos Arucas Domingo Rivero, Bañaderos Cipriano Acosta y Santiago Santana Díaz estuvieron presente durante toda la jornada, visitando los diferentes puestos repartidos por la plaza de La Constitución de Arucas.

Pino Sosa, presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, fue una de las mujeres que vivió y sufrió la época de la dictadura franquista en Canarias. En su intervención quiso transmitir la felicidad que siente hoy en día al haberse cumplido 50 años desde que finalizó la rebelión fascista y comenzó el periodo de transición que permitió al país avanzar hacia una democracia, con la Constitución del año 1978 como punto de partida.

Ampliar

«Le pido a la juventud que aproveche este momento. Tienen nuestro apoyo y deben usarlo para estudiar y leer, que así será como podrán comparar», argumentó Sosa, que a su vez añadió que «nosotros estuvimos 40 años viviendo la dictadura franquista, pasándolo mal y con la bota en la boca para que no pudiéramos hablar».

La presidenta también quiso evocar cómo vivió el día en el que falleció el dictador. «Recuerdo su muerte con una explosión de alegría porque acababa todo y empezaba la libertad», rememora Sosa. De la misma manera, no entiende a los jóvenes que blanquean la época franquista en España, ya que «ellos no vivieron lo que nosotros llegamos a sufrir».

Por parte del alcalde de Arucas, también incitó a los más estudiantes de secundaria a que estudien e indaguen sobre la época de represión. «Yo tenía tres años cuando murió Francisco Franco, pero en mi casa también se sufrió la falta de libertad y el no poder expresarse por miedo a las consecuencias», detalló el primer edil.

Ampliar

En este sentido, también puso en valor que la sociedad tenga pensamiento crítico y que sus argumentos se sustenten sobre bases sólidas, para «no dejarnos guiar por los vídeos de 30 segundos que salen en redes sociales como Tik Tok, ya sea de un bando o de otro», subrayó. En su intervención quiso poner en valor y celebrar los 50 años de libertad, lo que «ha permitido que España y Canarias hayan evolucionado en todos los sentidos, con sus aciertos y sus errores», sentenció.

El delegado del Gobierno en Canarias también siguió la misma línea que el regidor de Arucas, asegurando que en su vida marcó un punto de inflexión la muerte de Francisco Franco, debido a que «justo en esa época mi familia se cambió de casa y para mí fue como comenzar una nueva época con ilusión y esperanza», indicó Pestana.

Esa etapa de transición fue la que le inspiró a dedicarse a la política, para continuar «participando en la lucha por la búsqueda de derechos y libertades». Además, quiso terminar recordando que España pasó de ser un país olvidado y aislado en Europa a ser una nación libre y puntera en el viejo continente tras la dictadura franquista.

Temas

Arucas