Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:00

España conmemora las cinco décadas de la muerte del dictador Francisco Franco, líder autocrático que gobernó el país desolado que sucedió a la Guerra Civil tras la rebelión fascista. Su fallecimiento inauguró un periodo político en el que se reinstauraron las libertades y se impuso una transición política que no barriera del todo las secuelas del régimen para tratar de conciliar esta nación siempre dividida.

A través de este podcast, CANARIAS7 se sitúa sobre las huellas de aquellos días para confeccionar una reconstrucción de aquel tiempo en la que observadores e historiadores amplían el foco y los rescoldos que siguen encendidos en el sistema político actual.

Este repaso sonoro incorpora, también, voces adolescentes que nos colocan en su entorno ante el auge de una retronostalgia de la dictadura entre los más jóvenes.