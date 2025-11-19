Aniversario de la muerte de Franco en Canarias: Jóvenes que levantan el brazo y elogian la dictadura

David Ojeda Merino Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:27 | Actualizado 23:53h. Comenta Compartir

El último barómetro del CIS refleja que casi el 20% de los jóvenes españoles, nacidos con la democracia asentada, valoran como buena la dictadura franquista que nunca vivieron. Esa fotografía de España también se da entre la juventud de las islas, partícipe del conflictivo ecosistema ideológico en el que se mueve el país en la actualidad.

En concreto, un 17% de los jóvenes encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas creen que el periodo de la dictadura de Francisco Franco, que se prorrogó desde 1939 hasta 1975, año de su fallecimiento, fue un periodo «muy bueno para el país».

Andrés Castellano Juma cumplirá en breve los 15 años y cursa cuarto de la ESO. Es un joven preocupado por el mundo en el que vive, especialmente por el genocidio que Israel comete en Palestina. Y aunque lo del franquismo le suena anticuado como una canción de la juventud de sus padres convive con esa realidad hoy en día: «Escucho bastante que hay niños que levantan el brazo y gritan el nombre del dictador. Pero no todos son conscientes, creo que muchos se dejan llevar por otros compañeros que les han explicado cosas erróneas», entiende.

Esa realidad que vive Andrés, que secunda los datos de la exploración sociológica, también es la que percibe Ainhoa García García, de la misma edad y cursando la misma etapa académica. «Creo que esto que estamos viviendo es una amenaza a las libertades conquistadas porque podríamos perder derechos con una dictadura como la de Franco. Me impacta bastante escuchar a mujeres jóvenes ese tipo de discurso cuando durante el franquismo la figura de la mujer volvió a la edad media con cosas como no poder tener su propia cuenta bancaria», expone.

Poca información

Andrés y Ainhoa se consideran figurantes de una generación que sabe poco del franquismo, apenas un apunte a pie de página en los programas docentes que han seguido. «Por lo general no es algo de lo hayamos recibido mucha información, porque no es algo que tratemos mucho en el colegio o en el instituto. Apenas lo básico. Que fue un militar español que provocó un golpe de estado y que a raíz de eso comenzó a gobernar en un gobierno bastante totalitario», explica García, que recientemente ha ganado un concurso de relatos en su centro educativo.

Esa falta de información contrasta con la facilidad con la que buena parte de la juventud hace correr un relato alternativo de la historia, con una nostalgia del régimen que se evidencia en exhibiciones públicas de símbolos franquistas como las banderas con el águila que se pudieron ver la semana pasada en Canarias durante los actos de agitación política del ultraderechista Vito Quiles.

Movimiento reaccionario

El doctor en Historia Juan Manuel Brito no se encuentra especialmente preocupado por este auge de un discurso reaccionario, aunque sí invita a mantener encendidas las señales de alerta. «Hay un clarísimo movimiento global que en la narrativa española crea un intento de suavizar y cambiar la realidad histórica de lo que fue el franquismo desde la posverdad», indica.

Brito no cree, a su vez, que el contexto actual se pueda revertir desde una confrontación dura entre las posiciones reaccionarias que se propagan, aunque él en su labor como docente asegura no haberse encontrado todavía con ellas. «El problema es que aumenta el número de jóvenes que opinan esto. Pero queda un 80% que no lo piensa. Si queremos influir sobre las mentalidades juveniles no lo podremos hacer con una posición moralista de imponer nuestra verdad, sino seduciendo y apoyándonos en ese 80%. No soy muy pesimista ni creo que sea bueno el alarmismo», comenta.