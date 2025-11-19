Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025
Del director

¿Celebrar o explicar?

Doy por perdido que se encuentre un punto de consenso

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

Pues también fue un jueves... El 20 de noviembre de 1975 un teletipo de la agencia de noticias Europa Press resumió en tres palabras la ... noticia más esperada de aquellos días: «Franco ha muerto». Ahora ya se duda de si realmente falleció en la madrugada de aquel jueves o si fue uno o incluso dos días antes, uno de los muchos secretos que seguramente se llevarán a la tumba sus familiares más directos y quienes atendían al dictador. O quizás los acabemos conociendo algún día, como también sucedió con las fotos de Franco conectado a un respirador que acabaron siendo publicadas en una revista 'del corazón' a mitad de la década de los 80 del pasado siglo.

