¿Celebrar o explicar?

Pues también fue un jueves... El 20 de noviembre de 1975 un teletipo de la agencia de noticias Europa Press resumió en tres palabras la ... noticia más esperada de aquellos días: «Franco ha muerto». Ahora ya se duda de si realmente falleció en la madrugada de aquel jueves o si fue uno o incluso dos días antes, uno de los muchos secretos que seguramente se llevarán a la tumba sus familiares más directos y quienes atendían al dictador. O quizás los acabemos conociendo algún día, como también sucedió con las fotos de Franco conectado a un respirador que acabaron siendo publicadas en una revista 'del corazón' a mitad de la década de los 80 del pasado siglo.

La fecha del cincuenta aniversario llega rodeada de polémica porque todo en este país está atravesado por la discusión en estos tiempos atropellados que vivimos. Para unos hay que festejar cincuenta años de libertad y para otros es innecesario sacar a pasear la figura de un jefe del Estado que lleva cinco décadas bajo tierra (con un breve paréntesis para cambiarlo de tumba tras su exhumación por mandato gubernamental). Unos reivindican la memoria y otros creen que es una memoria 'de parte'. Claro que también fueron cincuenta años con un relato histórico igualmente 'de parte'...

Doy por perdido que se encuentre un punto de consenso. Cuando la polarización llega, transitar en el equilibrio es un ejercicio inútil y solo conduce a quien lo intente acabe difuminado o literalmente masacrado. Pero eso no debe ser óbice para que cada uno se posicione. Porque también creo que los silencios, siendo libres y voluntarios, solo contribuyen a dar argumentos a los que polarizan. Si dejamos todo el terreno a los bárbaros, después no nos extrañemos si la barbaridad es la que se adueña de todo.

Hechas esas consideraciones, y a sabiendas de que esto sirve para nada, me incluyo entre los que consideran que medio siglo de libertad sí merece una celebración, pero no es menos cierto que la libertad no llegó el 20 de noviembre de 1975... ni el 21, ni el mes siguiente... porque el dictador dejó atada una continuidad que pasaba por unas Leyes Fundamentales cuyo derribo fue una operación de cirugía invasiva acompañada de una elevada dosis de anestesia. Lo que sí creo es que hay que enseñar lo que pasó, explicarlo, divulgarlo y librarlo de interpretaciones distorsionadas, porque efectivamente los pueblos que no conocen su historia pueden acabar repitiéndola. Y en estos tiempos esa es la sensación con que algunos nos vamos a la cama...