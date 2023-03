16 años sin Yéremi Vargas

Los días pasan para el resto del mundo, pero la familia de Yéremi Vargas se quedó anclada en aquel 10 de marzo de 2007, día en que el pequeño desapareció cuando estaba jugando en un descampado cerca de la vivienda familiar en Vecindario, municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Han pasado 16 años desde aquel fatídico día en el que se le perdió la pista a aquel niño inocente de 7 años que jugaba con sus primos y amigos, pero su familia sigue luchando para que se haga justicia.

La madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Suárez, ha querido recordar a su hijo en este día, dedicándole unas palabras en redes sociales y animando a la gente a que recuerden al niño con corazones naranjas, una forma que a él usaba para decir te quiero.

Carta de Ithaisa Suárez a su hijo, Yéremi Vargas

«Hoy 10 de marzo de 2023 se cumplen desgraciadamente 16 años de la desaparición de nuestro pequeño Yéremi Vargas. No hay día que no estés presente en nosotros pequeño.

Te echamos de menos cada segundo de nuestra vida. Sin entender aún el por qué cada vez que damos un paso hacia adelante tenemos otro hacia atrás, seguiremos en la lucha hasta el final. Necesitamos que se haga justicia.

Eras un pequeño de siete años inocente jugando con sus primitos en el solar donde yo jugaba de pequeña y donde todos los niños de este barrio han jugado siempre de pequeños. Jamás imaginamos que esto podía pasarte y a día de hoy, seguimos sin creerlo.

Vivimos cada día en el ayer. El tiempo va pasando pero nosotros seguimps en ese 10 de marzo de 2007, día donde te arrancaron de nuestro corazón, de nuestra vida. Quién más lo sufrió fuiste tú porque te quitaron tu preciosa vida pero la nuestra se fue contigo.

Hoy se cumplen 16 años, estamos cansados, agotados pero no rendidos. Seguiremos haciendo todo lo humanamente posible para que se haga justicia por ti, pequeño. Tenemos al mejor abogado, que siempre está ahí y logró reabrir el caso y lucha con nosotros para poder hacer justicia.

Te queremos Yéremy, no vamos a dejar esta lucha, aunque estoy segura que sé qeu tú quisieras que no sufriéramos pero es imposible. Necesitamos pasar ese duelo necesario y, ademñas, que no quede en vano que te han quitado la vida y que esa persona a día de hoy, camina entre nosotros por nuestras calles con libertad aún violando a otro pequeño.

Me parece increíble que nos hagan esperar, esperar y esperar. Pido por favor, que esto se acabe ya y que a quien les pertenece hacer este trabajo lo hagan, ya que 16 años son muchos.

La desaparición de nuestro pequeño es increíble tanto desde el principio como hasta ahora y como he dicho antes, el peor parado ha sido mi hijo que no ha podido disfrutar de su hermanosa vida«.