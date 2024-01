El alcalde de Ingenio contrató otros tres informes, pero el experto renuncia

El alcalde, José López Fabelo, incluyó el encargo del informe sobre el proyecto de Hiperdino en Carrizal en un contrato más amplio para una especie de servicio de asesoramiento jurídico en materia de planeamiento urbanístico. El valor de la contrata ascendía a 9.000 euros, pero, por los datos recabados, el experto contratado, Fernando Castro, ha propuesto resolver el contrato de mutuo acuerdo. Fue adjudicado mediante resolución del 14 de diciembre y rectificado el 28 de diciembre.

Aparte del informe sobre el PAMU de Hiperdino en Carrizal, el alcalde quiso recabar otra opinión sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que afrontar un justiprecio, por responsabilidad subsidiaria, en un sector industrial del SUSNO I3, en Lomo Cardón; otra sobre si cabe o no cabe el uso hotelero o residencial no permanente en el municipio, que entiende no resuelto en el PGO (alega que hay varias iniciativas presentadas); y sobre las posibilidades de usos contemplados en suelos rústicos agrícolas.

«Administración paralela»

Este contrato tampoco ha sentado nada bien en la plantilla, donde se quejan ante lo que cada vez se parece más a «una administración paralela». El alcalde lo niega tajante. «¿Por qué no podemos consultar a un especialista, los 1.000 o 5.000 euros que nos gastemos ahora son calderilla frente a los beneficios que pueden acarrear».