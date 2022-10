En el adiós a un poeta, Chano Sosa

Por mucho que lo podamos esperar, por uno u otro motivo, la «negra señora» de la muerte llega y nos sorprende, nos acongoja y nos parte el alma. Cae la tarde y desde Agaete, con la levedad de la brisa atlántica llega la noticia que no queríamos recibir, la de la muerte del poeta, del cronista, pero, sobre todo, del amigo. Tras noventa y un años de trasiego por esta tierra, cruzando muchos de sus mares y recorriendo las tierras de varios continentes, Chano Sosa se ha marchado, ha encaminado sus siempre diligentes e inquietos pasos hacia las sendas de la eternidad. Muchos son los recuerdos de viajes y eventos compartidos, o de eventos e iniciativas impulsadas en la geografía grancanaria, que siempre fue inmensa para muchas generaciones de artistas e intelectuales, pero ahora se me hace muy patente aquella noche del estío de 2011 en el agaetero Huerto de Las Flores, cuando compartíamos palabras y versos pregoneros de «La Rama», de las fiestas de su Virgen de Las Nieves, que espero le tenga ya bajo su manto protector.

Ahora, en esos momentos difíciles, en los que, pese a la natural tristeza, debemos sustraernos del hecho de la muerte biológica, pues queda mucho de su vida en su gran obra poética, literaria y de memorias y crónicas, me parece estar de nuevo en Agaete, en aquel hermosísimo Huerto de Las Flores, como en otras ocasiones en Las Nieves o en su viejo Molino, donde, junto a todos los amigos, nunca tuve la sensación de que el tiempo pasara, pues es un íntimo paraíso que se perpetúa en las horas que no transitan; pero el tiempo transcurre y llega el día en que descubrimos que todo tiene su fin. Y es esta hora trascendente la adecuada para recordar unos versos suyos, de un buen soneto que publicó para celebrar sus ochenta cumpleaños, alumbrado con unas magníficas ilustraciones del pintor Pablo Sanguino Arellano, que fueron Premio Real Fundación de Toledo; versos que son elocuentes incluso de ese ámbito que él, desde Agaete, siempre nos ofreció a con enorme sabiduría: «El porvenir me ofrece los peldaños / de una escala que cada día se alarga / en la esperanza dulce que me embarga / y me cubre solemne con sus paños.»

Sebastián Sosa Álamo Cronista Oficial de la Villa de Agaete y compañero Académico Correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Academia de Ciencias Humanísticas y Relaciones de la República Dominicana y de los Estados Unidos Mexicanos; el querido amigo de todos Chano Sosa, agaetero ilustre que fue además Académico de Bellas Artes de Toledo y con quién, entre muchas otras circunstancias y eventos, tuve la oportunidad de compartir viajes de trabajo y estudios por diversos lugares de América como San Antonio de Texas, Miami, Caracas, Montevideo ó Buenos Aires, donde Chano siempre contactaba con los escritores Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, con quienes mantuvo gratas tertulias y luego frecuente correspondencia, o donde pudimos realizar cursos de especialización en la Escuela Panamericana de Arte de Argentina, se nos ha marchado una tranquila y cálida tarde de octubre, y lo ha hecho en silencio, sin alharacas, sin querer molestar a nadie, que es como siempre vivió, más centrado en su obra y, durante años, en su trabajo docente, que en bullas estériles, de las que siempre procuró apartarse.

Agaete, Gran Canaria, la mar y el puerto de Las Nieves, bajo la mirada atenta del Roque Faneque y de Tamadaba que le despiden, pero no le dicen adiós, que su espíritu y su palabra vivirán siempre en los roquedales costeros, en los pinares y en los cañaverales, y su voz será la del viento que sube fresco por el barranco, como sus versos fluyeron siempre.