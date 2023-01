Torres: La ubicación del Dreamland cerca de las Dunas de Corralejo «no es la más acertada»

El presidente canario Ángel Víctor Torres se ha pronunciado por primera vez sobre la ubicación del polémico proyecto Dreamland a 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y lo ha hecho dejando claro que se debe construir en el lugar «donde haya apoyo social y apoyo ciudadano», añadiendo todavía más, ya que dio fe de que la actual ubicación «no es la más acertada».

El primer mandatario regional hizo estas declaraciones en Canarias Radio este viernes donde subrayó que el suelo rústico y virgen cercano al espacio protegido «no es la [ubicación] más acertada, no es la que tiene al apoyo ciudadano y social y, por tanto, el proyecto tiene que darse en el lugar donde haya apoyo social, apoyo ciudadano y no haya rechazo social». Según se hizo eco DiariodeFuerteventura en su edición digital, el presidente del Gobierno de Canarias insistió en que esa era su «opinión» y dio por seguro que será la que manifiesten los distintos grupos políticos en el Parlamento autonómico cuando se debata la Proposición No de Ley (PNL) presentada de forma conjunta por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Podemos, en contra de la localización del megaproyecto cerca de las Dunas de Corralejo.

Hay que traer a colación que la catalogación de interés insular de los estudios cinematográficos en este suelo cercano al parque natural salió adelante en el pleno del Cabildo majorero del pasado 29 de noviembre con los votos a favor de los siete consejeros del PSOE, el mismo partido en el que milita el presidente Ángel Víctor Torres, uno de Podemos, otro de la exconsejera de AMF, uno del presidente Sergio Lloret y otro del exconsejero de NC. La votación quedó en empate, saliendo adelante con el voto de calidad del primer mandatario majorero en medio de las protestas de los ciudadanos que llenaron el salón de plenos del Cabildo y que expresaron en carteles un único mensaje de rechazo al proyecto en suelo rústico: «Fuerteventura no se vende».

Ciudadanas protestan por el interés insular del Dreamland, en el pleno del 29 de noviembre. / Javier Melián / Acfi press

Desde entonces, la oposición a la localización actual no ha hecho sino crecer entre la ciudadanía. Sólo en la plataforma Change.org, el Dreamland va ya por más de 22.600 firmas de rechazo, mientras que el apoyo le llega sólo de los colectivos empresariales relacionados con el promotor.

Aquella votación tuvo como consecuencia, una semana más tarde, que Lloret cesara a los siete consejeros del CC, quedándose en minoría. Otra semana más tarde, y a la vista de la «intransigencia» del presidente y de que iba a seguir aplicando el rodillo del voto de calidad, los cuatro del PP dimitieron. Desde entonces, sólo dos personas manejan el Cabildo y por ende los intereses de la isla: un presidente y un consejero, mientras que la oposición se sitúan 21 consejeros.