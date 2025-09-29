El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas

El plan parcial incluye un hotel, ucampo de golf y dos centros comerciales, además de 1.500 camas residenciales, al norte de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario. Drago Canarias en Fuerteventura alerta de que son 1.224 kilómetros cuadrados de suelo «regalados al turismo» en una isla donde no hay viviendas y donde los cortes de agua aún persisten

Obras de reasfaltado de las carreteras de acceso al plan parcial Rosa del Lago, en una foto de hace un año.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Al norte de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario, la reactivación del plan parcial Rosa del Lago supondrá la creación de 2.504 nuevas camas. Drago Canarias alerta de este «pelotazo turístico» y detalla que las plazas se dividen entre un hotel de cinco estrellas y 1.500 camas residenciales repartidas en adosados y villas, además de un campo de golf de 682.000 metros cuadrados y dos centros comerciales.

El suelo del plan parcial está catalogado como en el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario (PGO) como de uso turístico.

El proyecto de la Rosa del Lago se aprobó en 1999, aunque quedó paralizado por la moratoria turística de 2001 por lo que sus promotores solicitaron una indemnización de 70 millones de euros que se les denegó. Tampoco prosperó la solicitud de concesión en Costas para una playa artificial por 75 años.

Sin embargo, la licencia nunca se revocó y ahora sus promotores han decidido reactivarlo, denuncia Aceysele Chacón, portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura.

Hace algo más de un año solicitaron la designación de los técnicos municipales con el fin de coordinar la ejecución de la urbanización. En la actualidad, la entrada y la salida desde la carretera ya están habilitadas y se están llevando a cabo obras que incluyen zanjas y tuberías de saneamiento hacia la costa, confirma el partido en Fuerteventura.

Aceysele Chacón señala que «es importante que la población sepa lo que está ocurriendo aquí, estamos hablando de 1.224 kilómetros cuadrados de suelo regalados al turismo». En la misma línea de costa, en el municipio de La Oliva, en el entorno de la playa del Jablito, que además es la antesala del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, también se oye que se va reactivar el proyecto turístico.

Las estadísticas demuestran que los majoreros y majoreras ya «no tenemos hueco en nuestra propia isla». Chacón desvela que solamente el 33,4 % de la población de Fuerteventura ha nacido en la isla, según el Istac. «2.504 nuevas camas al lado de una localidad de 1.500 habitantes como es Puerto Lajas es una barbaridad, esto tan solo contribuirá a que el pueblo majorero continúe perdiendo identidad».

Por otro lado, la portavoz de Drago hizo alusión a los constantes cortes de agua que se producen por toda la isla. «Si en Tefía, por poner un ejemplo, estuvieron medio mes sin agua durante verano, ¿cómo pretenden continuar creando núcleos poblacionales y turísticos y abastecerlos?».