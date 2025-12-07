Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Andrés García Rodríguez. C7
Obiturario

Muere Andrés García, padre de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura

La capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio de Gran Tarajal

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:52

Andrés García Rodríguez, padre de Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, ha fallecido este domingo. La capilla ardiente de Andrés García Rodríguez quedó instalada en el tanatorio Antonio Padrón de Gran Tarajal. Este lunes, a las 18.30 horas, habrá un acto de despedida en la capilla del Tanatorio y después se procederá al sepelio de sus retos mortales en Gran Tarajal

Desde aquí, CANARIAS7 deja constancia de su más sentido pésame y traslada las condolencias a familiares y seres queridos, en especial a Lola García. Descanse en paz.

