Lola García: «Es el momento de sentarnos los tres partidos para llegar a acuerdos»

- ¿Es posible la gobernabilidad del Cabildo en manos de dos personas o la Corporación va camino del bloqueo institucional?

– La decisión de cesarnos ha sometido al Cabildo a una total inestabilidad, ya que queda en el más completo caos administrativo. Supone frenar todos los avances conseguidos. Además, en la recta final del año, que es el momento más importante, en plena aprobación de los presupuestos generales de 2023. Esto demuestra no sólo una gran irresponsabilidad, sino un desconocimiento total sobre cómo funciona la administración, y una falta de respeto institucional a todo el personal del Cabildo. Contestando a su pregunta, no es posible llevar un Cabildo con sólo dos personas, tal y como él mismo ha afirmado, insultando la inteligencia no sólo de sus hasta ahora socios de gobierno, sino de toda la ciudadanía. Es un absoluto sinsentido que dos personas gestionen todas las áreas. Además, al quedarse sin consejo de gobierno, la primera institución majorera queda totalmente bloqueada. No van a poder salir adelante ninguna de las iniciativas, muchas de ellas ya en marcha. Hablamos, por ejemplo, de algo tan importante de la concesión de becas, subvenciones deportivas o ayudas a colectivos sociales. Afectará también a las acciones que tienen que ver con el empleo o el pago a los proveedores de todos los servicios que se han ido realizando durante el año y que generan inversión y actividad económica. En definitiva, todo lo que va a consejo de gobierno y contribuye al desarrollo de Fuerteventura.

– ¿Qué solución plantea para la gobernabilidad del Cabildo?

– Está claro que la situación creada ha sido fruto del egocentrismo que padece Lloret y no es propio de una persona que actúa con responsabilidad institucional y por la estabilidad de su isla. Por lo tanto, es el momento que las tres fuerzas políticas principales nos sentemos para intentar llegar a acuerdos sobre la mejor manera de gobernar el Cabildo. Siempre en aras de conseguir esa estabilidad que le ha sido arrebatada a Fuerteventura por la irresponsabilidad institucional y política que ha demostrado Sergio Lloret.

Lola García critica el uso del voto de calidad por Lloret. / javier melián / acfi press

– ¿Quién es la primera víctima de la actual inestabilidad política del Cabildo?

– La víctima es el pueblo majorero. Hay que recordar que, justo cuando estábamos saliendo de una pandemia que nos dejó unas consecuencias devastadoras en la economía, volvemos a recibir otro impacto económico por diferentes factores como la crisis energética y del transporte. Por ello, es una irresponsabilidad absoluta tirar por la borda todo lo trabajado hasta ahora y se abre una brecha sin precedentes en la imagen de la institución y en el desarrollo de la isla. Por eso decimos que nuestro cese es una traición no sólo a nosotros, como socios de gobierno, sino a la ciudadanía de Fuerteventura. Esta traición y modus operandi ya lo demostró en las últimas semanas, cuando con su voto de calidad dio luz verde a un proyecto como el Dreamland en la ubicación propuesta: un suelo rústico del malpey de Huriamen, próximo al Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Esta ubicación va en contra de los intereses de Fuerteventura, la protección de su territorio y su atractivo turístico, que es el principal sustento económico. El mismo voto de calidad ha seguido usando para aprobar adquisiciones de terrenos como la compra de parcelas en La Cerquita. Nuestro trabajo por la isla no responde a este tipo de intereses particulares, sino que luchamos por el bienestar de Fuerteventura y su gente. Queremos atender las verdaderas prioridades de la sociedad majorera, como es la residencia de mayores de Gran Tarajal, la residencia sociosanitaria de salud mental o los planes de empleo que dieron trabajo a 500 personas.

– ¿Su cese del grupo de gobierno la ha hecho ganar enteros?

– No podría contestar a su pregunta con exactitud. Lo que sí sé es que nos ha hecho más fuertes. El apoyo que hemos recibido de la militancia y de la ciudadanía en general nos da la energía y fuerza suficiente para seguir trabajando por Fuerteventura, que es lo que hemos hecho desde un principio. Como dije, sin responder a intereses personales, sino con responsabilidad y por el bienestar de la isla. Además, lo hacemos más seguros y preparados que nunca, porque conocemos de primera mano el funcionamiento de la institución y cual es la realidad de Fuerteventura.

García agradece el apoyo recibido de la militancia y de la ciudadanía en general tras su cese. / javier melián / acfi press

- ¿Vaticinaba usted un final de legislatura así?

- En marzo de 2021 firmamos un pacto para dar estabilidad al gobierno insular. Confiábamos en seguir manteniendo esta estabilidad, pero parece que se han cruzado de por medio otros intereses particulares del señor Lloret. Nos cesa del gobierno insular tras votar en contra de declarar de interés insular el parque temático Dreamland en la ubicación propuesta, que atenta contra la biodiversidad y el territorio de Fuerteventura. Por lo tanto, la situación que se ha creado ha sido consecuencia de nuestro interés por proteger y amar la isla, al contrario de los intereses de Lloret en prioridades como el suelo y que él mismo ha definido como «gangas». A espaldas de lo que necesita y quiere la ciudadanía. Ahora los que votaron a favor intentan recular, cuando han comprobado el rechazo social que ha generado la ubicación del proyecto. Pero este lavado de imagen les va a costar, ya que la declaración de interés insular que PSOE, Podemos, AMF y NC aprobaron en el Cabildo prioriza su emplazamiento en el entorno de las Dunas de Corralejo.

- Desde el punto de vista social y económico. ¿Cuál es la situación de la isla a inicios de 2023?

- Al inicio de nuestro mandato nos encontramos con una economía maltrecha y una Isla muy afectada por la crisis derivada de la Covid-19. Por este motivo, incidimos en políticas dirigidas a todos los sectores para ayudarles a salir adelante. Repartimos ayudas a 1.352 autónomos y pymes y sacamos recientemente la convocatoria de ayudas al fomento de la contratación y apoyo a las iniciativas empresariales que ascienden a 1,3 millones de euros entre las dos. Otros de los objetivos clave fue el apoyo a los profesionales del sector primario, que recibieron una importante inyección económica de cerca de 8 millones de euros para su profesionalización y hacer frente a los costes de alimentación animal. Aumentaron, también, las partidas para ámbitos como los servicios sociales y la atención a la mujer. Actualmente, asistimos a un descenso de la tasa de desempleo que, afortunadamente, se ha mantenido desde principios de año. Al inicio de nuestro mandato superábamos los 15.000 parados y, actualmente, hablamos de alrededor de 7.000 personas desempleadas. Es un buen dato, pero debemos seguir trabajando en políticas de empleo. También hemos reclamado que se revisen los costes tipo del transporte de mercancías y los costes de la desalación del agua, que acarrean una situación insostenible para Fuerteventura.

Lola García es la candidata de nuevo al Cabildo por CC. / javier melián / acfi press

- Una pregunta obligada en estas fechas. ¿Cuál ha sido el nivel de ejecución de los presupuestos de 2022?

- El nivel de ejecución del presupuesto es de casi un 78%, entre lo ya pagado y lo comprometido. Esto demuestra el buen rendimiento de ejecución desde las distintas áreas del Cabildo en temas prioritarios para Fuerteventura. Además, se continúa contabilizando este nivel de ejecución, por lo que la cifra podría seguir aumentando hasta final de año. Es un nivel de ejecución del presupuesto más que notable, especialmente si comparamos con el dato de lo gastado por el Gobierno de Canarias en Fuerteventura, que en octubre de 2022 apenas alcanzaba un 39%.

- ¿Podría hacer un balance de gestión de las áreas de CC en el Cabildo?

- La empleabilidad ha sido una de nuestras máximas prioridades. Desde marzo de 2021, se han invertido alrededor de 20 millones de euros en políticas de empleo. Casi 400 personas desempleadas han tenido una oportunidad laboral gracias a los planes de empleo del Cabildo y se incorporarán otras 140 personas con los siete PFAE a poner en marcha, de los cuales hemos recibido ya resolución definitiva. Hablamos, por lo tanto, de más de 500 personas. En Sostenibilidad Medioambiental hemos llevado a cabo grandes proyectos como El Observatorio de la Basura Marina y hemos sentado las bases para conceder ayudas a colectivos y asociaciones medioambientales. Un compromiso que adquirimos a principios de mandato. Hemos conseguido hitos importantísimos como la puesta en marcha de la Residencia y Centro de Día de Mayores de Puerto del Rosario, el Centro Sociosanitario de Estancia Diurna Josefina Plá, mejoras en atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores. Otros grandes avances alcanzados han sido el trabajo para la gratuidad de las guaguas, la incorporación de nuevas guaguas al servicio de transporte interurbano, el impulso al Complejo Ambiental de Zurita con la adjudicación de su nueva gestión y sistema de recogida de residuos, un plan de choque y apoyo a los profesionales del sector primario, entre muchos otros logros. Cabe destacar también que se ha iniciado una agenda cultural en Morro Jable, en la Estación de Guaguas de dicha localidad. Todo un balance de ejecución que poco tiene que ver con las áreas que ostenta el señor Lloret.