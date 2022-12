El consejo de gobierno da luz verde al presupuesto del Cabildo para 2023

El Cabildo de Fuerteventura tendrá presupuesto para 2023: el consejo de gobierno insular dio luz verde por unanimidad al proyecto de las cuentas después de que el presidente Sergio Lloret cediera ante la presión de los consejeros del Partido Popular (PP), que habían avisado desde la semana pasada de que sólo acudirían al órgano para aprobar las cuentas del próximo año y que sólo lo apoyarían en caso de que no hubiera cambios con respecto al documento inicial. La unanimidad también se repitió en la convocatoria de estabilización de los funcionarios, pero saltó por los aires en el consejo de gobierno en la adquisición del suelo de la urbanización La Cerquita y el Caserío de La Florida, que salieron adelante con el voto de calidad de Lloret.

Haciendo uso una vez más del voto de calidad del primer mandatario, como ya sucedió en el interés insular del proyecto audiviosual Dreamland en el pleno del pasado 29 de noviembre, también salieron adelante la compra de dos suelos: la urbanización industrial La Cerquita, en Antigua, por valor de unos 600.000 euros; y el Caserío de La Florida, en Las Casitas, en el municipio de Tuineje. Esta adquisición contó con los dos votos en contra de los populares en el consejo de gobierno de este martes y los dos apoyos de Lloret y el exconsejero de NC, Juan Nicolás Cabrera, por lo que el presidente no dudó en aplicar el voto de calidad para sacar adelante la compra más polémica de este mes, La Cerquita.

El suelo de esta urbanización industrial de Antigua ha ido hasta tres veces al consejo de gobierno insular por iniciativa de Lloret. La primera tuvo lugar el pasado 13 de diciembre, cuando CC votó en contra, provocando el cese inmediato de los siete consejeros nacionalistas y quedando en minoría el pacto de gobierno que sustenta al presidente de AMF. El rechazo de CC se basó en que la urbanización no había sido recepcionada y en que su tasación estaba caducada hace más de dos años.

Jessica de León, consejera de Turismo, portavoz del PP y secretaria del consejo de gobierno del Cabildo, con el presidente Sergio Lloret. / javier melián / acfi press

La segunda ocasión en que La Cerquita entró en el orden del día de este órgano del Cabildo majorero fue este mismo martes, a pesar de que el PP ya había avisado desde la semana pasada que no acudiría a ninguna convocatoria que no incluyera el presupuesto para 2023. El consejo de gobierno no se celebró finalmente por la lógica falta de quorum, ya que los populares no se presentaron.

Un día después, este miércoles, Lloret cedió ante la presión de los populares y convocó de manera extraordinaria y urgente el consejo de gobierno para tratar el presupuesto que, en caso de no aprobarse e ir a prórroga del de este año 2022, hubiera dejado sin cobrar a unas 200 familias de los planes insulares de empleo. Los dos miembros del PP del consejo votaron a favor porque el documento más importante del Cabildo no presentaba ningún cambio con respecto al proyecto que dejó elaborado la exconsejera de Economía, Lola García.

Lo había avisado el PP al explicar la semana pasada porque se quedaba en el pacto de gobierno insular: «por responsabilidad». La misma responsabilidad que esgrimió CC para adelantar, tras el cese de sus siete consejeros, que apoyaría el presupuesto, siempre que no sufriera cambios importantes.