La duda sobre el cese del PP arroja sombras de ingobernabilidad insular crisis política Los desencuentros entre el PP y Sergio Lloret aceleraron la posibilidad de la salida de los populares. Los populares han dejado bien claro que no asistirán a ningun consejo de gobierno insular que no sea el de los presupuestos

La amenaza -incumplida- del cese de los cuatro consejeros del Partido Popular (PP) puso este martes al Cabildo de Fuerteventura al borde de la ingobernabilidad. Los dos representantes del PP en el consejo de gobierno insular no asistieron a la convocatoria por no incluir el proyecto de presupuesto para 2023, como han pedido desde que el presidente Sergio Lloret está en minoría hace una semana, sino que volvió a meter en el orden del día la compra de la urbanización La Cerquita por 600.000 euros y presentó una novedad: otra compra de terreno, esta vez del caserío de la Florida, en Tuineje.

El martes pasado, quince días después del rechazo al interés insular del Dreamland en suelo rústico cercano al Parque Natural de las Dunas de Corralejo, el primer mandatario majorero prescindió de los siete consejeros de Coalición Canaria (CC) por, entre otros argumentos, votar en contra del suelo de La Cerquita en el consejo de gobierno. Por eso, las alarmas de otro posible cese un martes más saltaron desde temprano, pero sólo fueron por ahora eso: alarmas.

En caso de que finalmente el presidente Sergio Lloret desaloje del pacto también al PP, dejaría el Cabildo de Fuerteventura en manos de dos personas, puesto que el PSOE dejó claro que no participaría «en ningun experimento» de Lloret: el propio Lloret (AMF) y Juan Nicolás Cabrera Saavedra (exNC), quienes ahora mismo se han repartido la casi veintena de consejerías de los nacionalistas. Pero la ingobernabilidad no provendría del reducido número del grupo de gobierno sino de que el consejo de gobierno se quedaría sin quorum, ya que este máximo órgano de decisión requiere un mínimo de tres miembros.

Y no sólo es el esperado presupuesto para 2023 -que CC y PP han anunciado que apoyarán si AMF no introduce grandes cambios- requiere el visto bueno del consejo de gobierno. También deben pasar temas de enorme calado como las becas, los contratos del Cabildo, etc.