El PP deja claro que no apoyará a consejeros no electos para dar estabilidad en el Cabildo majorero crisis política Jessica de León subraya que los 23 consejeros con los que salieron de las urnas y que «dos personas no pueden gobernar el Cabildo majorero»

Para el Partido Popular (PP) no es «ninguna opción» irse del grupo de gobierno del Cabildo que forma todavía con AMF, después de que este martes el presidente Sergio Lloret cesara a los siete consejeros de Coalición Canaria (CC), ni tampoco repartirse las consejerías de los nacionalistas. El PP también dejó claro que no iba a apoyar el nombramiento de personas externas al Cabildo, es decir consejero no electos, para dar una supuesta estabilidad: «Los 23 consejeros son los que eligieron los ciudadanos en las pasadas elecciones, nadie más». Ante esa posibilidad, de León subrayó que « el ordeno y mando ha acabado», por tanto es el momento del consenso.

La razón de permanecer en el grupo de gobierno de Lloret hay que buscarla en la aprobación del presupuesto para 2023, que aún no ha pasado el trámite del consejo de gobierno donde está presente el PP con dos consejeros, y, caso de salirse el PP, «no podría pasar ese trámite obligatorio y por lo tanto no habría presupuesto» justificó Jessica de León, portavoz de los populares. No cabe la opción de prorrogar las cuentas de 2022 porque 200 trabajadores de los planes del empleo se quedarían sin cobrar a finales de enero.

Jessica de León departe con sus compañeros del PP. / javier melián / acfi press

Por tanto, en un ejercicio de «absoluta responsabilidad», lo que el PP ha hecho saber al presidente que convoque de urgencia el consejo de gobierno para este tema, una vez que el presupuesto pase los trámites internos. «Para eso, para la responsabilidad, Lloret puede contactar con el PP» y subrayó que «dos personas [en referencia a Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera] es imposible que puedan gobernar el Cabildo».