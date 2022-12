El presidente majorero Sergio Lloret (AMF) y la portavoz y consejera de Turismo, Jessica de León (PP). / Javier Melián / Acfi Press

Lloret cede ante el PP y convoca de urgencia el consejo de gobierno para el presupuesto de 2023 crisis política Los consejeros populares habían avisado al presidente majorero de que no iban a acudir a ninguna convocatoria de este órgano que no fuera para las cuentas del próximo año. El lunes, Lloret lo convocó, pero una vez más para la compra del suelo de La Cerquita y el PP no acudió