El concejal capitalino José Juan Herrera Martel, su abogado Raúl Miranda y Yaiza Sotorrío, en el juicio oral. / Javier Melián / Acfi Press

Herrera alega «indefensión» al dar por válidos unos mensajes que la magistrada «no ha podido examinar» justicida En la aclaración de la sentencia solicitada a la magistrada, se aclara que «ella no ha podido examinar el contenido de los volcados de los mensajes telefónicos que dice haber aportado el perito de la acusación particular porque el Juzgado no tiene el programa para acceder«. El único interés de la querella de Yaiza Sotorrío consiste en «garantizar una nueva mayoría en el Ayuntamiento capitalino y a ella un sueldo público», recoge el recurso de apelación elaborado por el abogado Raúl Miranda