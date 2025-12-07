Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de diciembre de 2025
El alcalde Isaí Blanco y el concejal de Medio Ambiente y Turismo, David Fajardo, en la vivienda recién terminada de rehabilitar. Ayuntamiento de La Oliva

La Casa El Maestro renace en en el centro de Lajares

Rehabilitaciones ·

En la rehabilitación participaron maestros pedreros locales. El inmueble se destinará a un uso social, según anuncia el Ayuntamiento de La Oliva

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:49

En el corazón de Lajares, la Casa El Maestro, ya se encuentra rehabilitada para recibir en sus inmediaciones a los vecinos, vecinas y visitantes al pueblo. Bajo el primer esbozo de inicio de legislatura, el Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, emplea los fondos del área en la mejora de puntos de interés ubicados en los pueblos del municipio.

Así es como surge la idea de rehabilitar la Casa El Maestro, un inmueble de patrimonio histórico que forma parte de la identidad del pueblo y sus habitantes pero que, sin embargo, hasta la fecha se encontraba relegada al olvido de lo que un día fue. Desde el Consistorio se mantuvo un diálogo abierto con el pueblo con el objetivo de comprender la voluntad de los vecinos y vecinas para el inmueble.

En este sentido, para la remodelación se contó con pedreros de Lajares, con el fin de devolverle la esencia propia a la edificación. Además, se eliminaron elementos estructurales inservibles y se procedió a la colocación de pérgola, banco, maceteros e iluminación que consiguiera fusionar la tradición de este elemento patrimonial, con la comodidad de los vecinos y turistas que paseen por la zona.

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, pone de manifiesto: «La idea de rehabilitar la Casa El Maestro es un hecho que nos ronda desde el comienzo de mandato. Los habitantes de Lajares conocemos a la perfección la historia que guardan esas paredes que ahora, sin embargo, parecía haberse olvidado debido a la falta de cuidado del inmueble».

