Carrefour City, en el aeropuerto de Fuerteventura

La nueva tienda se ubica en la zona de llegadas.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:49

El aeropuerto de Fuerteventura da la bienvenida a Carrefour City, un supermercado ubicado en la zona pública de llegadas.

La nueva tienda, con una superficie de 200 metros cuadrados, ofrece a los usuarios de la instalación productos de alimentación, incluidos algunos listos para consumir. Su horario es de lunes a domingo de 7 a 21 horas.

Con este nuevo espacio comercial, el aeropuerto de Fuerteventura cuenta ya con 19 tiendas, 12 puntos de restauración y una farmacia, enumera Aena.

