La bahía de Corralejo 'sueña' ser Reserva Mundial del Surf

Frente al proyecto de ampliación del muelle, el colectivo Clean Ocean Project ha iniciado la tramitación con Save the Waves (Salvar las Olas) de la declaración de la bahía de Corralejo como Reserva Mundial de Surf.

Save the Waves tiene como objetivo declarar áreas protegidas a nivel internacional donde los ecosistemas de surf sean valorados, teniendo este deporte como vehículo que proporciones la conservación costera a largo plazo. «Tener este reconocimiento mundial no sólo ayuda a identificar, preservar los rompientes de las olas y las áreas circundantes de Corralejo, sino que crea una red global de reservas de surf que, sin duda, la bahía de Corralejo presenta» no dudan fuentes de Clean Ocean Project.

La ONG Clean Ocean Project convocó el pasado 10 de marzo una protesta en el mismo puerto contra estas obras de ampliación impulsadas por el Gobierno de Canarias con una inversión de 32 millones de euros. Este proyecto significaría «la muerte de la biodiversidad marina, la destrucción de un pueblo marinero que vive del turismo de surf y playas y la desaparición de tres olas: Punta Elena, Waikiki y El Muelle«. Ampliar Javier Melián / Acfi Press Según los colectivos y activistas que participaron en la protesta de este mes, el nuevo puerto se convertiría «una infraestructura portuaria insostenible que no traerá riqueza para una localidad, cuya economía actual se basa principalmente en el turismo de surf y en las visitas a Lobos y a las playas del Parque Natural de las Dunas de Corralejo». Con un plazo de ejecución de 26 meses, el proyecto de ampliación incluye un nuevo dique exterior hacia el norte, precisamente hacia la ola de Bristol, dividido en tres tramos: uno de conexión de 120 metros de longitud; otro tramo de abrigo de 78 metros; y un último tramo, de 241 metros de longitud.