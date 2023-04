La Audiencia ratifica la condena al edil Herrera Martel por acoso sexual

La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas confirma que José Juan Herrera Martel, concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, es culpable de un delito continuado de acoso sexual. Al desestimar el recurso presentado por el edil, se ratifica la sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Penal número 2 que le condenó a cuatro meses de cárcel y de inhabilitación y a pagar un indemnización de 3.000 euros a la extrabajadora municipal Yaiza Sotorrío, dejando abierta la incógnita de si se puede volver a presentar a las próximas elecciones municipales.

Diario de Fuerteventura publica la sentencia de la Audiencia Provincial donde se aclara que Herrera Martel puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo, y por tanto frenar su inhabilitación, aunque matiza que por infracción de ley. El condenado encabeza la lista al Ayuntamiento capitalino, esta vez no por la Agrupación de Electores de Puerto del Rosario sino por Plataforma por Fuerteventura.

«Yo querría hacerte el amor en el despacho», «te lo haré y tú vas a acceder», «tú no te me vas sin el despacho» son algunos de los mensajes que el concejal envió a la víctima, que es la siguiente en la lista al Ayuntamiento por la Agrupación de Electores de Puerto del Rosario, es decir que le sustituiría como concejala en caso de ser inhabilitado por no presentar recurso de casación. Cuando se conoció la sentencia en primera instancia, el alcalde Juan Jiménez le retiró las competencias, ya que hasta ese momento seguía estando en el grupo de gobierno.

La sentencia de la Audiencia ratifica que, entre mayo y septiembre de 2019, el concejal «con manifiesta intención de satisfacer sus deseos de naturaleza sexual, realizó múltiples propuestas de idéntica naturaleza» a través de redes sociales a la víctima, cargo de confianza en el meritado ayuntamiento y compañera de trabajo de aquel, pese a ser conocedor de las constantes negativas de la misma, generando con ello una grave situación de ansiedad a la víctima».