Una enfermera canaria teme que los negacionistas de la covid le hayan robado información confidencial

Alicia del Mar González, enfermera de pediatría, reconoce que cuando abrió su correo corporativo y leyó el contenido del mensaje que había enviado de manera masiva movimientos negacionistas, entró en shok, según confesó en una entrevista a la cadena Cope Gran Canaria.

El mail estaba dividido en cuatro puntos fundamentales; el primero que estaban difundiendo la vacunación en menores entre cinco a once años, cuando esta vacuna estaba en fase experimental, en el segundo punto acusaban a los sanitarios de desinformar a las familias, porque según las organizaciones negacionistas, las vacunas no estaban prescritas, el tercer punto se basaba sobre las posibles reacciones adversas de las vacunas inculpando a los sanitarios de no informar a los padres de posibles efectos secundarios y el cuarto aseguraba que los enfermeros del Servicio Canario de la Salud estaban practicando intrusismo profesional y que si continuaban con su labor, en el plazo de dos días, acudirían a los tribunales, según explicó en la mencionada cadena de radio.

La enfermera Alicia González González aseguró que los sanitarios pediátricos también atienden a los pacientes por mail y muchos de ellos envían fotos de las patologías de sus hijos: «a mi más que miedo y amenaza a mi persona, el miedo que me da es; hasta donde han llegado y la posibilidad de un robo masivo de datos.»