Las temperaturas extremas impactarán en la elección de destino por los turistas, avisa la ONU

Rocío Mendoza Madrid Martes, 21 de mayo 2024, 13:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El turismo es un sector que puede ser tocado de lleno por el cambio climático. Las temperaturas extremas y los diferentes eventos climáticos ligados a este fenómeno global pueden redibujar el mapa de los destinos turísticos del mundo porque, sencillamente, impactará en las decisiones que tomen los viajeros.

Esta es una de las advertencias que incluye el último barómetro sobre el turismo internacional publicado por ONU Turismo. La crisis climática es señalada como uno de los mayores desafíos a tener en cuenta, junto a otros eventos económicos y geopolíticos que soplan en contra de esta actividad, tales como la incertidumbre derivada de la agresión rusa contra Ucrania, el conflicto entre Hamás e Israel y otras tensiones crecientes. Concretamente sobre el calentamiento global, advierten: «El Grupo de Expertos de ONU Turismo menciona cada vez más esta circunstancia como motivo de preocupación para el sector».

España es uno de los países que se pueden dar aludidos directamente por esta advertencia. Tanto por la relevancia del sector turístico en nuestro país -la actividad turísticas supone un 11% del PIB nacional-, como por la incidencia del cambio climático y la elevación de las temperaturas que se registran a consecuencia de éste.

Sobre esto último, Europa es considerada una de las zonas del mundo que más rápidamente está sufriendo el clima extremo, una de las consecuencias más reconocibles del cambio climático. Y, dentro del continente, es más vulnerable la cuenca Mediterránea y los países del sur. Sin ir más lejos, el pasado verano de 2022 fue el más caluroso desde 1880 debido a sus olas de calor consecutivas entre los meses de mayo y agosto. Y va a más: el de 2023 fue el más caluroso del hemisferio norte del globo registrado en la historia.

Noticia relacionada El agua del Mediterráneo supera la temperatura de un mar tropical Rocío Mendoza

Noticia relacionada Las olas de calor extremo de este verano son «la nueva normalidad» Rocío Mendoza

En su barómetro, ONU Turismo revela que en el primer trimestre del año, los viajes internacionales ya han recuperado los niveles prepandemia. «Los movimientos de turistas en todo el mundo acabarán 2024 un 2% por encima de los niveles precovid», calcula el citado informe. En España, los datos del primer trimestre de 2024 que refleja la encuesta de gasto turístico Egatur no son desdeñables.

Hasta marzo, los extranjeros dejaron en España 8.651 millones de euros (180 euros diarios de media por turista), lo que supone un incremento del 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, lejos de los casi 14 millones que dejaron en el mes de julio del año pasado. En todo 2023, la cifra fue de 84.900 millones de euros.

¿Pueden cambiar esto las olas de calor consecutivas? Los expertos de la ONU creen que sí y animan a los gobiernos a realizar un esfuerzo extra de adaptación para garantizar que las comunidades y sus habitantes estén en el centro de este desarrollo.

En España, un estudio del pasado año ya calculó el dinero que dejaban de gastar los turistas en función de las horas de calor registradas en distintos lugares de la Península. Los expertos de CaixaBank Research descubrieron con su trabajo que el gasto turístico caía en los lugares más cálidos por razones tan básicas como que no podían salir a pasear por la ciudad debido al ambiente asfixiante.

El informe, coordinado por David César Neymann, indicaba que «el crecimiento del gasto turístico es mayor en zonas con climas más templados». Así, creció un 42% en las zonas donde la temperatura media no llegó a los 21º entre julio y agosto de 2019, frente a los mismos meses de 2023, diez puntos más que en las ciudades con temperaturas superiores a esa franja.

De Ibiza a Galicia, el último consejo de The Sun

Sobre los desplazamientos hacia climas más templados, periódicos británicos como The Sun, sin ir más lejos esta semana, ha recomendado a sus lectores descubrir las bondades de Galicia, frente a las Islas Baleares, como destino más barato y menos saturado que este último.

Entre otras muchas cosas -vida nocturna, playas salvajes...-, los redactores del rotativo destacan las temperaturas de esta comunidad autónoma en verano. «Desde mayo hasta principios de octubre, las zonas costeras experimentan temperaturas máximas de 30 °C, con promedios diarios de alrededor de 25 °C. Mientras tanto, el centro de las ciudades registrará máximas de 25 ° C y temperaturas promedio de 22 ° C durante el verano», advierten en un artículo que no ha dejado indiferente.

El movimiento de turistas en función de las condiciones climáticas siempre ha sido uno de los factores, junto a los precios, que han determinado el éxito de uno u otro destino. Ahora también lo será cuando las temperaturas alcance niveles extremos. Pero los efectos de estas últimas y sus consecuencias están por ver.

Por ahora, en este primer trimestre del año, según el barómetro de ONU Turismo, los destinos que han mostrado resultados más notables por su actividad turística internacional han sido Serbia (+127%), Turquía (+82%), Pakistán (+72%), Tanzanía (+62%), Portugal (+61%), Rumanía (+57%), Japón (+53%), Mongolia (+50%), Mauricio (+46%) y Marruecos (+44%).