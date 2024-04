Premio a la 'startup' que convierte los desechos agrícolas en metal

La joven empresa Calpech, asentada en el Parque Científico de Alicante, se ha alzado con el doble premio del público y del jurado al 'Mejor Proyecto' durante la última edición del congreso MadBlue, sobre sostenibilidad, innovación y emprendimiento. La compañía se dedica a transformar los desechos de la industria agrícola en nanopartículas de hierro, que tienen aplicaciones en energías renovables, remediación ambiental y fertilizantes. «Nuestras soluciones ambientales pasan por la mejora de la producción del biogás y eliminación del ácido sulfhídrico en los biodigestores, eliminación de metales pesados en aguas y suelos contaminados, desnitrificación de los acuíferos, desulfuración de corrientes gaseosas, entre otras», explican.

La 'startup' tecnológica alicantina ha sido galardonada con el premio 'MadBlue Impact' junto a otros cuatro emprendedores destacados entre los más de 70 que se dieron cita la pasada semana en la cuarta edición del citado foro. Datafruit se ha alzado como la ganadora de 'Food Security & Water Access'; Aldealista, en la categoría 'People & Social Impact': Urban Air Purifier (UAP) en la de 'Smart Cities'; la citada Calpech en la de 'Low Carbon Transition' y Seaweed Enterprises en la de 'Tech & New Economy'.

Las distinciones, realizadas por un jurado profesional, se dieron después de uno de los encuentros previstos en el MadBlue 2024 que suscitó más expectación: la mesa redonda protagonizada por Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, y la activista climática de 16 años, Olivia Mandle, conocida como 'la greta thunberg española.

Bajo la moderación de Belén Viloria, presidenta de B Corp Spain, ambos insistieron en la acuciante importancia de la educación y la concienciación de los más jóvenes para cambiar el mundo. Para Mandle, quedarse de brazos cruzados no es una opción.

«La educación es clave, y si no tienes un propósito, no pasa nada. Hay otras muchas organizaciones que lo tienen: súmate a ellos y podrán inspirarte para aprender y encontrar tu pasión. Sin esperanza no hay futuro», aseveró Mandle. Por su parte, Javier Goyeneche, que contó su experiencia con los pescadores españoles y su programa de recogida de basura del Mediterráneo, lamentó la desesperanza que encuentra en muchos jóvenes e instó a ser conscientes del impacto de las acciones individuales en la cotidianeidad.

«No hay nada más peligroso que pensar que todo está perdido. No todo puede ser catastrofista, y hay que enseñar que lo que cada uno hace tiene consecuencias e importancia. Y sí hay esperanza».

Durante el último día del evento, también se celebraron ponencias que han abordado los principales desafíos en torno a la financiación y el acceso a la inversión, y que han sido auspiciadas por Patio Campus, Repsol y Candriam. Incluso ha habido espacio para la gastronomía más innovadora de la mano de Better Balance, que ha presentado en MadBlue 'Better-nera' 100% vegetal, el primer solomillo de proteína vegetal pionero en su categoría de España in collaboration with Chunk.