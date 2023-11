Olivia Mandle, la Greta Thunberg ibérica

Es un derroche de optimismo, energía, ilusión y esperanza; y atesora, con sólo 16 años, un libro, una serie sobre cambio climático y una iniciativa popular presentada ante el Congreso de los Diputados apoyada por más 150.000 firmas. Así es Olivia Mandle, una joven activista medioambiental nacida en Barcelona, que ya es considerada como la Greta Thunberg ibérica. Un paralelismo con el que no muestra ninguna incomodidad, teniendo en cuenta que la joven sueca consiguió sacar a miles de jóvenes a las calles contra el cambio climático.

Pero Olivia no se queda atrás, y uniendo su amor por los animales y el mar Mediterráneo, creó a principios del año 2020, con sólo 14 años, su primera campaña en change.org: #noesunpaisparadelfines, con el objetivo de conseguir que no existan más delfinarios en España en los que empresas privadas obtengan beneficios gracias al encierro de estos animales en pequeñas piscinas.

La Ley de Bienestar Animal, aprobada en marzo de 2023, deja fuera a los delfines, cuando España es el sexto país del mundo y el mayor de Europa con más cetáceos en cautividad, con más de un centenar de orcas y delfines en cautiverio, sólo por detrás de China, Rusia o Estados Unidos. Numerosos científicos y decenas de miles de españoles han apoyado la iniciativa de Mandle, que se enmarca en una tendencia mundial a la que se han acogido otros países como Francia, Canadá, Bolivia, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, Hungría, Nicaragua, Eslovenia o Suiza.

Reconocimientos

Por acciones como ésta, Olivia ha sido reconocida como «Heroína» por el Instituto Jane Goodall, del que recibió, en noviembre 2021, el Premio Internacional a su trayectoria. Además, es embajadora del Pacto Europeo por el Clima de la Comisión Europea, ha quedado finalista en los Global Good Awards 'Canon Young Champion' 2023 por su contribución en la lucha contra el cambio climático, ha sido seleccionada como una de las 37 jóvenes líderes de este año por Womans of the World Festival. y ha sido nombrada recientemente «Héroe de la Alimentación» por la FAO.

Con semejante perfil, Olivia se ha convertido en un una de las activistas medioambientales más reconocidas, sustentada por los más de 11.000 seguidores que tiene en la red social Instagram. Realiza charlas, ponencias y talleres, viaja por todo el mundo, como la visita que acaba de realizar al Parque Nacional del Corcovado, en Costa Rica, dentro de un programa de voluntariado, y acaba de estrenar su propia serie en TV3: Kanviem?, en la que muestra las consecuencias sobre el cambio climático.

Un vida muy intensa para alguien tan joven, que disfruta cada instante «como si fuera una oportunidad que no puedo malgastar». Su madre es fundamental para coordinar su agenda, «hace malabarismos para llegar a todo» y es una de las personas, junto a su padre, que despertó la conciencia ecológica de Olivia. En su casa, además de ver constantemente documentales de Jane Goodall, David Attenborough o Jaques Cousteau, toda la familia disfrutaba de la lectura, «gracias a la cantidad de libros que siempre ha habido» y que veía devorar por parte de su abuela.

Aunque el despertar de la conciencia medioambiental llegó con sólo 5 años, y tras una visita al zoo de Barcelona. Olivia recuerda «el sentido contradictorio que me provocó ver a mi animal preferido, un delfín, pero saber que tras el espectáculo no volvía al mar, no era libre». Un poco más tarde, la película Liberad a Willy y, sobre todo, el documental Keiko, acerca de la verdadera historia del cetáceo, siguieron removiendo la conciencia ecológica de Olivia, hasta que, con 12 años, tuvo la suerte de poder navegar por las aguas de la costa de Barcelona y ver, esta vez sí, delfines en libertad. Una razón para promover la creación de un santuario marino en el Mediterráneo bautizado como SUA: Save Us All, porque «si salvamos a los animales, nos salvamos todos».

Nueva herramienta

La sensibilidad hacia los océanos queda patente con su «Jelly Clean», un utensilio para limpiar de microplásticos la superficie del mar y que creó en 2019 reciclando objetos caseros y que siempre va con ella cuando sale al mar. Ahora, realiza talleres para enseñar a los más pequeños como fabricarse uno igual, mientras se convierten para ella en «una fuente de esperanza y fuerza para afrontar el futuro».

Olivia es y ejerce como activista medioambiental en cada segundo de su vida, no hay límite para sus ganas de cambiar el mundo, y con sus amigos organiza cada año, allá por el mes de septiembre, una limpieza de playas en la Costa Brava. El año pasado, cerca de 500 voluntarios recogieron, en tan sólo una hora, cerca de 700 kilos de basura.

Su última gesta ha sido escribir un libro, una apasionante aventura recorrida durante 12 meses, convertidos, desde el 19 de octubre, en «Si es cosa tuya», un texto para remover conciencias y valores y conseguir transformar nuestra relación con el planeta. Una guía para saber cómo actuar, con pequeñas grandes acciones que se pueden transformar en un cambio real.

Es evidente que Olivia, con sólo 16 años, ha cumplido muchos de sus sueños, incluso algunos más de los que ni siquiera pudiera imaginarse, así que cuando le preguntan sobre cómo se imagina a la Olivia Mandle en el año 2040, piensa en «una bióloga marina que viaja por todo el planeta concienciando al mundo entero acerca de cómo podemos cuidar mejor de nuestro entorno».