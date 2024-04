Nace el primer 'pasaporte' para prendas que verifica su sostenibilidad

El aumento de la 'fast fashion' o moda rápida ha provocado un auge en el consumo promovido por la incipiente influencia de las redes sociales y los bajos precios. La necesidad de mantenerse actualizado, según las tendencias del momento, ha causado que la producción del negocio textil aumente exponencialmente, lo que ha derivado en que el 85% de productos textiles acaben en vertederos o incinerados. A pesar de que la moda barata pueda enmascararse como la mejor opción esto conlleva una serie de peligros. Naciones Unidas indica que cada segundo se tira al vertedero o se quema el equivalente a un camión de basura lleno de tejidos.

El Parlamento europeo sostiene que es necesario modificar la relación con los productos textiles, desde su producción hasta el consumo que se hace de los mismos. Si la producción de textiles continúa en la misma línea que hasta ahora, se estima que para 2030 se alcanzarán los 102 millones de toneladas a nivel global al año, lo que supondría una subida del 63% en comparación al año 2015, según datos recogidos por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje.

En este contexto, la Comisión Europea ha establecido un nuevo estándar al exigir que todos los productos comercializados en Europa cuenten con Pasaportes Digitales de Producto a partir de 2025. Esta medida, en línea con la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, marca un hito en el camino hacia una industria textil más transparente y sostenible. La Unión Europea persigue la reducción de desperdicios y residuos textiles y alargar la vida útil de este tipo de productos. Una propuesta recogida en el último plan de acción para lograr una economía circular de cara al 2050.

En medio de este panorama surge Run to Wear, una aplicación que desarrolla estos Pasaportes Digitales de Producto, que van más allá de ser simples etiquetas NFC. Estos actúan como identificadores únicos de la prenda, que queda vinculada a un 'gemelo digital'. Este no es más que una representación virtual de la ropa que se puede consultar en la aplicación, que ofrece información de su trazabilidad: producción, composición, distribución, etc.

Además, ofrecen opciones de reventa, reparación o reciclaje con un solo clic. Estas funciones permiten a las marcas garantizar la circularidad de sus productos y acceder a nuevas fuentes de ingresos, además de ofrecer transparencia a unos consumidores cada vez más preocupados por el medioambiente.

De la mano de Europa

Según el IBM España Newsroom, el 81% de los españoles se preocupa por el desperdicio textil. Los datos recientes revelan una tendencia preocupante en el sector textil: la media de veces que se usa una prenda ha descendido un 40% en los últimos 15 años, y de los restos de prendas que acaban en vertederos solo se recicla el 1%. La moda constituye uno de los sectores más contaminantes, ya no solo por el consumo del agua y el uso de productos químicos, sino, además, por la emisión de gases de efecto invernadero.

Claudia Ojeda, fundadora de Run To Wear, comenta que desde RTW están trabajando de la mano de Europa en la definición de la información que deberá incluirse en el DPP ('los pasaportes digitales de producto'). «Esto nos está permitiendo valorar en qué punto de cumplimiento legal se encuentran las marcas de moda Españolas y Europeas», apunta Ojeda.

Ampliar

La aplicación de esta innovadora iniciativa no solo beneficia a las marcas sino que también convierte a los usuarios en sujetos activos, al ofrecerles la posibilidad de participar en la economía circular.

Run to Wear está construyendo una comunidad de marcas y consumidores que comparten valores y persiguen un objetivo común: transformar la industria textil hacia la sostenibilidad. Este proyecto no solo ofrece orientación en las decisiones de compras sino que protege la actividad económica frente a los retos de la crisis climática.

Estrategia circular

La plataforma ofrece la posibilidad de compartir y alargar el ciclo de vida de las prendas de ropa. Es un proyecto pionero con base en España, donde poder adquirir ropa de forma sencilla, sostenible y sin coste. Los usuarios podrán subir sus prendas y conseguir la moneda que ofrece la plataforma, los «tokens». Cada pieza obtendrá uno con un valor determinado que permitirá al usuario acceder a otras prendas con el mismo valor.

La 'startup' ha sido seleccionada como una de las diez finalistas del Fashion Startup Contest, organizado por Modaes y Mango Startup Studio. Ha destacando por su propuesta única centrada en la economía circular. Actualmente, Run to Wear trabaja con cuatro marcas de moda españolas y dos marcas latinoamericanas. Además, busca activamente colaboradores.