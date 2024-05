«La moda no tiene que ser un producto nuevo, puede ser usado o reciclado»

Los reguladores y los activistas por el clima tienen la lupa puesta en el sector de la moda, concretamente en las marcas del llamado fast fashion. Esas cadenas que ponen en el mercado prendas a bajo precio, atractivas para el consumidor, pero de escasa durabilidad. Usar y tirar, un modelo que genera toneladas de residuos y la Unión Europea quiere ponerle freno. Un cambio que se construye sobre la circularidad y es la palabra que se ha escuchado en el centro de París (Francia) en un encuentro organizado por la cadena sueca H&M, donde ha presentado sus avances en sostenibilidad y este periódico ha sido invitado. «Está en nuestro día a día», señaló uno de los ponentes en el evento. Tanto que uno de sus puestos está centrado en ello bajo el título «Responsable de uso de recursos e impacto circular». El cargo lo ocupa Felicia Reuterswärd, que lleva dos décadas en la compañía, y que nos atiende:

-El título de tu puesto dice «Responsable de uso de recursos e impacto circular». ¿Cómo explicaría su puesto a un cliente de H&M?

-¡Uf! Es una pregunta complicada, porque no lo he hecho (risas). Lo definiría en mantener unida la estrategia global y asegurar que nuestra ambición y objetivos son los correctos y creamos un impacto efectivo. Nosotros no trabajamos en silos y tenemos muchas iniciativas diferentes, además nuestra cadena de valor es compleja, desde la materia prima hasta el cliente, y es complejo dar una respuesta coordinada y global. Si tuviera que explicárselo a alguien que no trabaja este tema de la circularidad le diría que son muchas partes que han de estar conectadas y, en cierta manera, yo hago de esa conectora.

-¿Y cómo hace de conectora? H&M es una gran compañía con presencia en muchos puntos del planeta

-Tenemos una red interna con la que yo trabajo y ellos llaman a las partes interesadas, por ejemplo, en la producción. Esa persona se encarga de, por ejemplo, asegurarse que somos todo lo circulares posibles. Es complejo, pero así ocurre en toda nuestra cadena y nuestro trabajo.

-Lo ha comentado y es un concepto muy presente: circularidad. ¿Cómo lo define?

-Yo diría que nada se convierta en un residuo. Venimos de un sistema lineal donde producimos algo, lo usamos y lo tiramos. Ahora hay que cambiar y en lugar de tirar a la basura hay que devolverlo al sistema. Obviamente, es algo más complejo, pero es la mejor manera de explicarlo.

-Se habla mucho de marcas o cadenas de ropa, pero ¿los diseñadores son conscientes de la circularidad?

- Sí, son una parte importante del ecosistema y cada vez más tienen esa mentalidad. Llevamos años trabajando en este tema desde hace un tiempo. Las próximas regulaciones nos llevan a estar pendientes del diseño ecológico, que se centra en la durabilidad, la reciclabilidad y el contenido reciclado. Lo estamos incorporando a nuestro proceso para asegurarnos que trabajamos con ello y reforzamos nuestro enfoque para cumplir con la normativa.

-¿Dejará la moda rápida de ser rápida en algún momento y primará un uso de la moda más a largo plazo?

-Lo importante es que optimicemos nuestro negocio y, al mismo tiempo, trabajar en el circular. La moda no tiene por qué ser un producto nuevo, puede ser un producto usado, o con contenido reciclado. Es decir, habrá diferentes formas de disfrutar de la moda con un menor impacto sobre el clima y la naturaleza. Ese es el futuro.

-¿El futuro de H&M pasa por materias primas sostenibles o por materias primas recicladas?

-Una combinación de ambos. Ahora tenemos un 85% de origen sostenible y un 25% de material reciclado. Para 2030, nuestro objetivo es que ese material reciclado ascienda al 50%. Esta es nuestra hoja de ruta.

-Han puesto en marcha opciones de donación de ropa, ¿qué segunda vida se da a estas prendas?

-Tenemos unos estándares altos y no queremos que acaben como residuos. El 68% de la recogida se destina a la reutilización, luego un 24% acaba en otros productos como aislantes, materia prima para muebles o para otros textiles. El resto se incinera y se usa como recuperación de energía, pero esto solo lo hacemos cuando no hay nada que hacer con ese tejido.

-¿Cómo hacen el control de que se les da una segunda vida a los productos textiles?

-Nuestros socios firman nuestro compromiso de sostenibilidad y además tenemos un proceso de diligencia. No solo eso, tenemos un diálogo constante de lo que ocurre con las prendas que recogen y qué pasa con ellas.

-La gente lleva su ropa a las tiendas, ¿hay un grupo de edad más concienciado?

-El grupo de edad más joven es el más consciente cuando se trata de circularidad para la reutilización. No tenemos datos sobre prendas específicas, ni edad, pero son los más jóvenes los más concienciados. Además, España es uno de los mercados europeos donde se produce esa recogida de ropa en las tiendas.

-Al hablar de sostenibilidad hay que tratar la regulación, ¿cómo les afectan las nuevas medidas?

-La regulación es positiva, porque además permite una armonización a nivel de la Unión Europea. Con ello, creemos, que se ayudará a crear igualdad de condiciones para todas las marcas y compararlas a todas por igual. También ayudará a empujar la industria hacia la creación de esa infraestructura de clasificación y reciclaje de la ropa.

-Ahora se está hablando del pasaporte digital? ¿Es ya una realidad?

-Estamos trabajando en ello.

-¿Para cuándo estará disponible?

-Ahora es un reglamento, pero no estoy muy segura de cuándo llegará.

-¿Cómo combaten las acusaciones de greenwashing?

Con datos, con datos y, sobre todo, si eres transparente. Los reglamentos y normativas están ayudando a ello. Necesitamos ser transparentes y creo que nosotros lo estamos haciendo bien con nuestros informes de sostenibilidad donde mostramos tanto los progresos como los desafíos a los que nos enfrentamos.