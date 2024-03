La mitad de los españoles cree que la escuela es ahora peor que en su época

La mitad de los españoles cree que la escuela no es hoy lo que era. Un 52% de los participantes en una encuesta realizada por la Fundación Cotec sobre la percepción de la innovación educativa en España valora que en su época era mejor.

Casi a la par, un 55% piensa que las nuevas generaciones de alumnos salen con peor nivel académico. La falta de disciplina en el contexto del aula, así como de interés por asistir a la escuela destacan entre los factores que explicarían este deterioro de la calidad de la Educación en nuestro país.

Fundación Cotec analiza de forma periódica a través de encuestas y estudios diversos el impacto de la innovación en todos los ámbitos sociales. Por primera vez ponen el foco sobre el sistema educativo y la radiografía que resulta de las 7.000 entrevistas realizadas no es muy satisfactoria.

Cabe destacar que el trabajo diferencia las respuestas dadas por los profesores y las del resto de la población. Revela así que los primeros tienen una visión más positiva de la escuela actual, si bien coinciden con el resto en que el nivel de preparación del alumnado ha bajado.

La Generación X, la más crítica

De este último grupo, los adultos de entre 45 y 54 años, son los que se muestran más críticos con el sistema. Entorno al 60% cree que los estudiantes salen peor preparados que en su época escolar, que se desarrollaría entre los 70 y parte de los 90.

La percepción que se tiene sobre el espíritu de la educación actual es que hay más niños que no quieren acudir al colegio, que se le tiene menos respeto a los profesores y que no se promueve el esfuerzo del alumnado, con una media de entre el 58 y el 74% «totalmente de acuerdo» con estas afirmaciones.

Así, una de las concusiones que destaca Cotec de su 'Encuesta de percepción social de la innovación educativa' es que más de la mitad de la población cree que la escuela no responde a las necesidades actuales de la sociedad.

«¿En qué falla? Las respuestas más frecuentes son que no forma adecuadamente en habilidades sociales (54%), que no se enseña lo fundamental (48%) y que no forma adecuadamente para ejercer una ciudadanía responsable (45%)», señalan desde Fundación Cotec.

Entre las posibles soluciones que se ofrecen destacan: aplicar innovación al sistema educativo para realizar una transformación urgente (75%), innovar en metodologías de enseñanza (73%) y aumentar los presupuestos (88%). La mitad de los encuestados también dice estar dispuesto a pagar más impuestos para que se invierta en enseñanza.

En este punto entra en discusión si la escuela pública, la privada o la concertada ofrece una educación de mayor calidad. Sobre esto, todos los territorios coinciden en valorar la escuela pública como elemento que favorece obtener buenos resultados académicos por encima de la escuela privada/concertada (55% frente a 39%).

¿Pagarían más impuestos?

Para lograr un salto cualitativo, 9 de cada 10 señalan la necesidad de tener una buena ley educativa y una mejora en las políticas de profesorado. Factores que quedarían al mismo nivel de importancia que la necesidad de mejorar los métodos educativos (3 de cada 4 así lo señalan).

De cualquier modo, lo que los padres dicen valorar más a la hora de elegir colegio es la calidad del profesorado, la atención a necesidades de aprendizaje y el proyecto educativo del centro. Lo que menos, su confesión (laico o religioso) o el perfil del resto de familias. Esto coincide con la creencia generalizada (más del 90%) de que tener buenos profesores y el esfuerzo personal es lo que conduce al éxito académico.