¿Una cumbre climática? Banqueros, petroleras y gasistas, acreditados en la COP28

Banqueros, grupos de presión, directivos de petroleras, consejeros delegados de empresas gasistas, activistas climáticos, ministros, jefes de gobierno, emires, reyes, periodistas y muchos más. Así hasta completar un conjunto de 81.027 personas (la población de Girona) acreditadas a la COP28, el 68% hombres. A ese número hay que sumar 3.074 asistentes virtuales, lo que eleva el total a 84.101, casi el doble de los visitantes que tuvo la COP27 de Sharm el-Seij (Egipto) el año pasado.

Con estas cifras, Dubái se convierte en la cumbre del clima más numerosa celebrada hasta la fecha y, además, se convierte en la primera en aplicar un ejercicio de transparencia al publicar el nombre de todos los delegados acreditados y la empresa para la que trabajan.

En anteriores cumbres climáticas los directivos de grandes petroleras, energéticas, fondos de inversión o bancos llegaban a estas citas bajo organizaciones como la Cámara de Comercio Internacional o, más cercano, el Grupo Español para el Crecimiento Verde, una organización empresarial -explican en su página web- que «consideran que una hoja de ruta hacia una economía baja en carbono encierra grandes oportunidades para amplios sectores de la economía española». Así este año se puede conocer que el director de desarrollo de negocio de BBVA, Toni Ballabriga, acude a la COP28 por tener un «contrato remunerado», así lo establece la organización de la cita, con la entidad nominadora, en este caso el Grupo Español para el Crecimiento Verde o se puede comprobar que Laura Blanco, directora global de ESG de Santander Wealth Management, ha sido invitada al evento por esta organización. O que la CEOE este año trae a 19 invitados entre los que se encuentran Acciona, Naturgy, Inditex, Cepsa, Repsol, Redeia o KPMG, entre otros.

Esto no es exclusivo de la representación española. Es habitual verlo en otras nacionalidades. De hecho, en la lista provisional facilitada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) figuran nombres de directivos de potencias mundiales en contaminación y emisión de gases de efecto invernadero(GEI) como Petrobras, ExxonMobile, Chevron, Nestlé, The Coca Cola Company.

«Esto cada vez es más una gran feria comercial», señalan fuentes ecologistas internacionales a este periódico. «Tenemos que encontrar métodos para incluir los combustibles fósiles», aseguró el presidente de la COP28, Sultan Al Jaber, en la apertura de la cita de Dubái. Aunque horas después, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, fue más contundente: «No podemos apagar un mundo en llamas con la manguera de los combustibles fósiles».

Controvertidos asesores

Dubái sigue la tendencia de las últimas cumbres del clima donde han crecido el número de acreditaciones. Sin embargo esta cumbre el número se ha disparado casi hasta duplicar el registrado en Egipto justo hace un año. El número de Partes, Estados según la denominación de estas citas, se mantiene, aunque el número de delegados ha pasado de 11.969 a 24.488 en tan solo 12 meses (+104,8%), pero si se compara con la COP1 de Berlín de 1995 las acreditaciones para los delegados de los países ha crecido un 3.135%.

No hay un máximo ni un mínimo de acreditaciones por países. España, este 2023, lleva 83 delegados a Dubái al que se suman 164 'asesores' o party overflow, como los define Naciones Unidas, y que tienen acceso a la Zona Azul, donde se llevan a cabo las negociaciones y los contactos y a la que no puede entrar el público. En total, la representación española en la cumbre climática alcanza las 247 personas, más del doble de la llevada a Egipto en 2022. Un crecimiento que se explica por la presidencia de la Unión Europea este semestre.

No obstante, no es la más numerosa. Emiratos Árabes Unidos es el país con más delegados y asesores en la cumbre con 4.409 acreditaciones, seguido de Brasil con más de 3.000 inscritos. En el lado opuesto, las delegaciones más pequeñas las han registrado Corea del Norte (2), Nicaragua (6), Eritrea (7) y Liechtenstein y Moldavia (8). Por tercer año consecutivo, tanto Afganistán como Myanmar no han registrado una delegación para la COP, mientras que San Marino tampoco está presente en las listas provisionales de este año.

Lo llamativo de estas cifras provisionales, que luego se reduce porque acude menos gente a la cita presencial, es el aumento del segmento party overflow. «No pueden participar en las negociaciones, pero sí influir en lo que se decide», señalan fuentes presentes en Dubái. En términos globales estos 'asesores' representan el número más alto, superior incluso al de los delegados, con más de 28.000 inscritos, entre ellos nombres como Petrobras en la lista de Brasil, BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, con delegados invitados por Finlandia o Japón, o el gigante bancario HSBC, por Catar. Energéticas, petroleras, bancos y firmas de inversión. «Es muy preocupante», afirman las fuentes consultadas.

247 delegados oficiales lleva España a la COP28

Estas compañías no pueden nominar delegados directamente, por lo que los ejecutivos buscan acceso a la Zona Azul a través de organizaciones observadoras o como invitados del país organizador. Este ha sido el caso de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que, como patrocinador de la COP28, acude por invitación de Dubái. Como el cofundador de Microsoft Bill Gates o el CEO de la petrolera italiana ENI, Claudio Descalzi, entre otros.

Centenares de banqueros

La lista de invitados por Emiratos Árabes Unidos es larga e incluye un importante número de directivos de diferentes sectores, especialmente el económico y el energético. Aparecen nombres como el director ejecutivo de BP, Murray Auchincloss o el de Larry Fink de BlackRock. También se encuentra el de Noel Quinn de HSBC, o el de Christian Sewing, del Deutsche Bank.

Según la lista provisional de Naciones Unidas, dos centenares de directivos del sector bancario acudirán a la COP, lo que levanta ciertas suspicacias. «No espero que estos banqueros estén aquí para sentarse durante horas de negociaciones climáticas», critica Alex Scott, líder de diplomacia climática y geopolítica del grupo de expertos centrado en el clima E3G.