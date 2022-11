La presencia de 'lobistas' de los combustibles fósiles se dispara en la COP27

En la apertura oficial de la COP27 en Egipto, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, fue claro y contundente: «Redirijamos el dinero a las personas que luchan con el aumento de los precios de los alimentos y la energía y a los países que sufren pérdidas y daños causados por la crisis climática». Además señaló claramente a los sectores más contaminantes: «Hay que poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y la construcción de plantas de carbón».

Un discurso pronunciado ante los líderes mundiales, salvo algunas excepciones, y escuchado por 636 ‘lobistas’ que defienden los intereses del sector de los combustibles fósiles. Una cumbre que busca alternativas ecológicas ha visto cómo el número de estos delegados no ha dejado de crecer en las últimas reuniones, según un informe de Corporate Europe Observatory, Corporate Accountability y Global Witness. «Es una broma retorcida», aseguran las tres organizaciones.

El año pasado en Glasgow, el número de lobistas del sector fue de 503, «este año es un aumento del 25%, lo que muestra un aumento en la influencia de la industria de los combustibles fósiles en las conversaciones sobre el clima», señala la investigación.

Entre los 636 delegados hay personas «directamente afiliadas a corporaciones de combustibles fósiles, incluidas Shell, Chevron y BP o que acuden como miembros de delegaciones que actúan en nombre de la industria de los combustibles fósiles», denuncian las tres organizaciones.

El segundo más numeroso

Los más de 600 representantes elevan a este grupo de presión como uno de los más numerosos en Sharm el-Sheij. «Tienen más representantes que los diez países más afectados por el cambio climático», denuncian.

Unos números que sólo son superados por los representantes de la delegación de Emiratos Árabes Unidos que ha llegado a Egipto con 1.070 personas, un 507% más que en 2021 cuando llegó a Glasgow con tan solo 176 personas. «Dentro de su delegación -advierten las tres organizaciones- hay 70 lobistas». Algo habitual en el resto de comitivas, ya que «29 países en total tienen grupos de presión de combustibles fósiles dentro de sus delegaciones nacionales», aseguran Corporate Europe Observatory, Corporate Accountability y Global Witness.

«Los grupos de presión del tabaco no serían bienvenidos en las conferencias de salud, los traficantes de armas no pueden promover su comercio en las convenciones de paz. Aquellos que perpetúan la adicción mundial a los combustibles fósiles no deben ser permitidos a través de las puertas de una conferencia sobre el clima», critican las tres organizaciones.