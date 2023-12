OMS: «En la COP28 no se negocian las emisiones de CO2, están negociando con nuestra salud»

El pasado mes de agosto, el más cálido de la historia, fallecieron en España 5.434 personas, según la aplicación Mortalidad atribuible en verano por calor en España (MACE). Alrededor de 30.000 personas mueren por causas relacionadas con la contaminación atmosférica, reconoce Ecologistas en Acción. Y los hospitales españoles han comenzado a detectar un ligero aumento de las enfermedades tropicales. «Muchos profesionales sanitarios ya ven en su trabajo diario el impacto del cambio climático», señala María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este domingo, por primera vez en la historia de las cumbres climática, la COP28 tendrá un día oficial dedicado a la salud. Una jornada en la que la voz de los expertos sanitarios se hará escuchar en las salas de la Expo City de Dubái que recibirá a casi un centenar de ministros del ramo para señalar el impacto que tiene el cambio climático en la vida de los ciudadanos. La doctora asturiana hace un hueco en su apretada agenda para contarnos qué espera de la cita y avisa «se nos va a oir».

-Cumbre número 28 y celebramos el primer día oficial de la salud. ¿Por qué han tenido que pasar casi 30 años para celebrarlo?

-Buena pregunta, yo me la hago todos los días y no será porque nos hayan faltado argumentos científicos. Quizá nos haya faltado voz para chillar. Evidentemente las COP son para negociar las emisiones y las causas del cambio climático, pero creo que si conseguimos, como este año, poner en el centro de esas negociaciones la salud humana, creo que esto ayudará muchísimo a tener más ambición y también seguramente más velocidad en cómo se toman esas decisiones. Cuando tu argumento es la salud humana, seguramente será todo un poco más urgente y con más ambición. Llevamos 28 años negociando con urgencia y yo que pertenezco al sector de la salud y soy médico no comparto para nada ese sentido de la urgencia que tienen los negociadores. Para mí esto hay que resolver lo más rápido posible y si esta es la mayor crisis a la que la sociedad se ha enfrentado, algo falla en esa capacidad de afrontar una emergencia.

-Va a ser la voz de la OMS en la COP 28, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir?

-Son varios, pero se pueden resumir en 5 importantes. El primero es que queremos que nadie deje esta cumbre sin saber que el cambio climático afecta a la salud humana. Esto no es una cosa de osos polares, esto es una cosa de pulmones y de salud y por tanto requiere de agilidad en las respuestas. En segundo lugar, tenemos que responder al daño que ya se está produciendo en nuestra salud y tenemos que preparar nuestros sistemas sanitarios para que sean resilientes al cambio climático, están haciendo un esfuerzo enorme para adaptarse a estos cambio. Tercer mensaje: necesitamos fondos que vayan al sector salud, porque hasta ahora solo tenemos un 0.5% de esos fondos y el sector salud ya está absorbiendo e intentando contener los impactos negativos del cambio climático en la salud. El cuarto es más positivo, porque si se toman las decisiones correctas de mitigación, los beneficios para la salud son enormes. Si aceleramos la transición a energías limpias reduciremos la contaminación del aire que, ahora mismo, es responsable de 7 millones de muertes prematuras. O si promovemos sistemas de producción de alimentos sostenibles y duraderos podemos disminuir los 5 millones de muertos al año por malnutrición. Y, por último, el quinto mensaje que queremos transmitir es que nosotros queremos predicar con el ejempo y podemos reducir nuestra huella de carbono. Consumimos muchos recursos y contribuimos a la contaminación con el 5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. No hay excusas, la clave es que todos los países entiendan que no solo están negociando las emisiones de CO2, están negociando también con nuestra salud.

-¿Y cuán de optimista es con estos mensajes y que los políticos abandonen esas excusas?

-En salud pública no te puedes permitir no ser optimista, tienes que serlo a la fuerza. Vamos a ir con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros argumentos y con la evidencia científica. Levamos el apoyo de millones de profesionales de la salud que están viendo ya en su trabajo diario como tenemos casos de malaria, donde antes no lo sabía, como la gente ha tenido que desplazarse porque su tierra estaba inundada, como las olas de calor están matando gente... ¿Optimismo? Moderado, porque sabemos que hay muchos intereses, sobre todo, comerciales, pero pensamos ganarles la partida por los argumentos positivos.

«Sabemos que en la COP hay muchos intereses, sobre todo, comerciales, pero pensamos ganarles la partida por los argumentos positivos»

-¿Que nos jugamos con esto?

-Si las decisiones que se toman en la COP son las adecuadas, los beneficios podrían ser que respiremos aire mucho más limpio y que por lo tanto podamos disminuir drásticamente los casos de asma, los de enfermedades respiratorias crónicas, los casos de enfermedades neurológicas con los cuales estamos ya viendo cada vez más que hay una una relación con la contaminación del aire que respiramos. En definitiva, nos jugamos el coste del sector sanitario. Todavía seguimos dando trillones de subsidios en combustibles fósiles y luego el sistema sanitario tiene que pagar las consecuencias con el mismo precio que costaría invertir en energías renovables. Nos jugamos la salud a la grande.

-Hablaba antes de ambición. He repasado las contribuciones a nivel nacional exigidas tras el Acuerdo de París y he comprobado que las referencias a la salud son escasísimas. En esta segunda ronda que comienza ahora parece haber más. ¿Realmente los gobernantes son conscientes de la importancia de la salud?

-Efectivamente hay una mejora, pero en muchos países los ministros de salud no son ni siquiera invitados a la mesa donde se negocian esas contribuciones nacionales y son decisiones que van a afectar profundamente a la salud de los ciudadanos. Confiamos en que la voz de la salud sea cada vez más fuerte y cada vez sea más un argumento. Me gustaría mucho que la siguiente cumbre del clima fuera liderada por el argumento salud y que pudiéramos usar indicadores de salud para para verificar o evaluar si las actuaciones que se llevan a cabo están bien encaminadas.

-¿La presencia en esta COP es invitación de la presidencia o de Naciones Unidas?

-Hicimos nuestro lobby y he de decir que fue por los dos y Emiratos Árabes Unidos está de acuerdo. Casi es más por la presidencia por lo que estamos aquí.

«El siguiente paso es entrar en las negociaciones y esto se trate como una crisis de salud pública»

-Tienen un día oficial que es este domingo, ¿pero participan como observadores o están presentes en las negociaciones finales?

-Haremos todo el ruido que podamos y molestaremos todo lo que podamos. Tenemos un pabellón de la salud donde tendremos 40 eventos relacionados con la salud y el cambio climático. Estoy contenta con haber llegado hasta aquí, pero ya se me ha pasado. Ahora estoy pensando en el siguiente paso y es estar en las negociaciones y que la salud entre dentro de ellas y se negocie como si fuera una crisis de salud pública y no ambiental. Desgraciadamente, estas no tienen el mismo sentido de emergencia como tienen las crisis de salud.

-¿Con qué mínimo se daría por satisfecha?

-Con nada, cualquier cosa que se consiga será poco porque hablamos de muertes, de sufrimiento y de costes. No puede haber mínimos, sería inaceptable tenerlos. El mínimo es cero muertes por contaminación, por ejemplo.

-¿Y un mensaje positivo?

-Esto es irreversible, la voz de la salud no la van a dejar de oír y nuestros argumentos van a ganar.