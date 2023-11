La COP28 echa a andar entre dudas y urgencias

Focos encendidos, cámaras con batería y taquígrafos preparados. Comienza la vigésimo octava Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Dubái (Emiratos Árabes Unidos) ya acoge a los más de 70.000 delegados, una de las mayores cifras de los últimos años, para debatir y, sobre todo, acercar posturas de cara a lograr un acuerdo que permita mantener vivo el Acuerdo de París surgido en la COP21. «Es la cumbre más importante desde la de 2015», asegura Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción».

Desde este jueves y hasta el próximo 12 de diciembre, las casi 200 partes presentes en Dubái debatirán e intentarán acercar posiciones en mitigación, adaptación y, sobre todo, financiación. «Es un momento crucial para la ambición climática», señalan a este periódico fuentes ecologistas.

En los últimos doce meses desde que la COP27 en Sharm el-Sheij (Egipto) cerró entre aplausos sus más de dos semanas de negociación se han producido sequías extremas y prolongadas en muchos puntos del planeta, incendios devastadores, olas de calor históricas, huracanes fuera de temporada y muchas pérdidas humanas y económicas.

En las salas de reunión y en los corrillos que tendrán lugar en la Expo City de Dubái se repetirá continuamente la cifra 1,5ºC. Es la línea roja marcada en París para mantener el aumento de la temperatura media global con respecto a la era preindustrial. Sin embargo, este año ese límite se ha superado en 86 ocasiones.

«Falta mucha ambición»

En esta denominada Conferencia de las Partes, según se estableción en París, se realizará el primer balance mundial ('Global Stocktake') y que permitirá en qué punto se está en la lucha climática y el resultado ya es conocido: «Falta mucha ambición», denunciaron a principios de este mes de noviembre los expertos de Naciones Unidas tras revisar los planes de descarbonización de las casi 200 partes adheridas al Aceurdo de París. En este escenario, los líderes mundiales tendrán la oportunidad de ajustar y mejorar sus objetivos climáticos para el siguiente ciclo que finalizará en cinco años.

No obstante, la negociación de los objetivos de descarbonización no será el principal escollo. La negociación de la financiación climática se llevará toda la atención.

Una deuda histórica desde 2020 y que se ha repetido constantemente al no cumplir con los 100.000 millones de euros anuales prometidos para el periodo 2020-2025. A este debe en la cue nta de resultados se une la arquitectura del fondo de pérdidas y daños nacido en la COP27. Un año después, no hay nada concreto y las negociaciones previas no han conseguido acercar posturas.

Los países desarrollados apuestan por un fondo dependiente del Banco Mundial, mientras que los países del sur global prefieren que esté bajo el amparo de Naciones Unidas y el dinero no llegue en forma de préstamos que aumentaría la deuda climática, ya alta, de los estados más empobrecidos. «La realidad es que, sin una financiación mucho mayor para los países en desarrollo, la revolución de las energías renovables seguirá siendo un espejismo en el desierto. La COP28 debe convertirlo en realidad», señaló Simon Stiell, secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático en las horas previas al comienzo de la cumbre de Dubái.

Dudas del liderazgo

Así se llega a Dubái con posiciones totalmente alejadas y con muchas dudas, especialmente, sobre el liderazgo que ofrecerá la presidencia de esta COP28 que está en manos del sultán Al Jaber, director de la compañía petrolera estatal Adnoc.

La elección de este directivo ha sido controvertida y en las últimas horas se ha acusado a la presidencia emiratí, según la organización sin ánimo de lucro Center for Climate Reporting, de cerrar acuerdos petroleros y gasísticos con gobiernos extranjeros. «Estas acusaciones son falsas, falsas, incorrectas y no son precisas. Es un intento de socavar el trabajo de la presidencia de la COP28», denunció ayer al Jaber en una conferencia de prensa.