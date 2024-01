'Sephora kids' o qué hacen niñas de 10 años comprando cremas antiarrugas

Los expertos insisten en que una piel adolescente necesita únicamente dos cosas: hidratación y protección solar. «Y si tienen granitos entonces se pueden introducir ingredientes para ayudar a regular la producción de sebo como el ácido salicílico o algún alfahidroxiácido, pero nada más. Ni contornos de ojos, ni productos con retinol, ni nada parecido», aclara la doctora Paloma Borregón.

La dermatóloga lamenta que muchos adolescentes se estén «haciendo esclavos de la belleza antes incluso de tener problemas contra los que luchar. Veo niñas en consulta que se ponen cremas antiarrugas con 12 años. ¡Pero qué arrugas quieren combatir a esa edad!».

Las trabajadoras de las tiendas de cosmética confirman y alertan sobre esta obsesión de las nuevas generaciones por los productos de belleza. De hecho, las redes sociales ya han bautizado este fenómeno como las 'Sephora kids', niñas de poco más de 10 años que invaden los pasillos de las perfumerías en busca de los productos virales que ven en las plataformas.

«La gran mayoría de veces ni los necesitan. Hace unos días atendí a una niña de unos 14 años que quería una crema que se había hecho muy viral en TikTok. Cuando le dije que ese producto no era para su tipo de piel se echó a llorar. Vemos cada día a grupos de niñas y adolescentes gastarse un montón de dinero en maquillajes y cremas solo porque las ven en redes sociales», señala la dependienta de una de las cadenas de cosmética más codiciadas por las 'teenagers'.

Expertos en educación digital insisten en la importancia de vigilar lo que ven los niños en redes sociales e incluso limitar el acceso a determinados contenidos que no corresponden a su edad para evitar este tipo de fenómenos. «Lo fácil es echarle la culpa a los influencers, pero la responsabilidad última sobre lo que ven nuestros hijos es de los padres. Una niña de 10 años es muy influenciable y quiere todo lo que ve. Puede ser una muñeca o una crema. Ellas no tienen criterio para diferenciar lo que es publicidad de lo que no, por eso es importante que controlemos lo que están consumiendo», razona Ana Jiménez, experta en tendencias y consumo.