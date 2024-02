El nuevo ejercicio que agrupa fuerza y cardio apto «para todo el mundo»

Julia Fernández Lunes, 12 de febrero 2024, 23:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El mundo del fitness vive un momento dulce. La necesidad de practicar deporte para mantener nuestra salud en forma da lugar a todo tipo de nuevas disciplinas con las que no aburrirse. Se trata de no dejar lugar para excusas. Y en esta particular olimpiada no paran de aparecer modalidades novedosas: crossfit, entrenamiento funcional, HIIT, tabata, powerlifting... La última se llama hyrox, y se pronuncia algo así como 'hairox'.

«Es una carrera de fitness en la que se combinan 8 kilómetros de carrera propiamente dicha (en tandas de mil metros) con ocho ejercicios o 'workouts'», resume Andreu Massot, uno de los primeros instructores oficiales de España y que también compite en esta disciplina a nivel nacional e internacional. Los ejercicios que se intercalan, además, «son siempre los mismos», lo que permite a los interesados prepararse con mucha eficacia y no perder ni un segundo en pensar qué toca. Más allá de las competiciones, esta práctica deportiva que arrasa en todo el mundo está atrapando a cientos de personas por su dinamismo «y porque cuando la preparas te permite trabajar en equipo y relacionarte». En los gimnasios que imparten la modalidad, como en el que trabaja Massot, Cuc Fitness, en Sa Cabaneta, muy cerca de Mallorca, la gente «se engancha» precisamente por ese componente social. «A veces preparo las clases para trabajar por parejas y eso permite a la gente conocerse e interactuar», reconoce. LAS CIFRAS 4.000 gimnasios están dados altos en el territorio español, entre establecimientos tradicionales y 'low-cost'. 5,5 millones de socios hay apuntados en estos establecimientos, según datos registrados al inicio de la pandemia. Pese a que en competición los 'workouts' son siempre los mismos, las clases son «muy dinámicas». Si tienes que hacer, por ejemplo, 'sandbag lunges', no siempre los haces igual: «Puedes cambiar el peso, el agarre, etc.», explica el experto. Todo ello mejora también la forma de hacer el ejercicio 'original'. – Tiene pinta de ser para personas muy entrenadas... – El único requisito es ser mayor de 16 años. Cualquiera lo puede hacer. – ¿Cualquiera? – Cualquiera que haga un mínimo de deporte lo puede conseguir. Massot no admite excusas ni miedos como barrera para no acercarse a esta disciplina. ¿La razón? Que se puede adaptar al nivel en el que estés, incluso en plena competición. «Tienes que completar 8 kilómetros de carrera, pero no tienes que correr a 4 minutos el kilómetro ni todo el rato. Puedes andar rápido hasta que mejores. Nadie te va a impedir terminar», precisa. Y con los ejercicios, lo mismo: tardes lo que tardes, se trata de que los hagas. En ese sentido también recuerda un poco al crossfit, hasta ahora la última moda fitness y que ya siente el aliento en el cogote de hyrox. Y de la misma manera que este entrenamiento militar, hay quien se apunta a competir y quien solo lo hacer por el puro placer de ejercitarse entre compañeros. «En nuestra próxima cita, vamos 17 y solo 7 saltaremos a la pista», confirma el instructor. El resto van a animar:«El ambiente hace mucho, es una fiesta deportiva con muy buen rollo». La mezcla perfecta Sobre los beneficios que podemos obtener al practicar esta modalidad, el principal es que combina los dos grandes tipos de ejercicios que hay que hacer: fuerza y cardio. «Quizá tiene mayor peso el componente aeróbico, pero es una disciplina muy completa». Y aunque a priori parece muy exigente, Massot demuestra que no:con trabajar tres días a la semana ya obtenemos el máximo beneficio. «Mi recomendación es hacer dos días de 'workouts 'o crossfit o fuerza y uno de correr», señala. Eso sí, que no nos lleve a engaño su consejo, la carrera es fundamental. «Si la entrenamos bien es donde más podemos mejorar y recortar tiempo si estamos compitiendo contra alguien o contra nosotros mismos». Bajar el tiempo en el que haces los kilómetros es lo que marca diferencia:«Hacer los 'workouts' más rápido no pesa tanto en la marca final. ¿Qué puedes recortar? ¿Ocho minutos? Con la carrera lo mismo consigues el doble». Además, para apuntarnos al hyrox tampoco necesitamos mucha parafernalia: un gimnasio, ropa deportiva y unas buenas zapatillas «estables, rápidas y con agarre». A partir de ahí, ya solo nos queda ponerle ganas. Los 8 'workouts' básicos SkiErg: 1.000 metros Se hace en una máquina ergométrica concreta que reproduce el esfuerzo del tronco superior en la práctica de esquí nórdico o de fondo.

Sled Push: 50 metros Se trata de empujar hacia delante un trineo con peso hasta completar determinada distancia, 50 metros en competición de hyrox.

Sled Pull: 50 metros Es el ejercicio contrario al anterior. En vez de empujar hacia delante hay que arrastrarlo.

Burpees Broad Jumps: 80 metros Son una modalidad de burpees en los que el salto final no solo se hace hacia arriba, también hacia adelante hasta completar 80 metros.

Rowing: 1.000 metros Se trata de hacer remo de salón en una máquina ergométrica que nos marca la distancia que estamos cubriendo.

Farmers Carry: 200 metros Es un ejercicio que consiste en llevar pesos en cada mano (normalmente pesas rusas o mancuernas) mientras se cubre una distancia, en este caso, 200 metros.

Sandbag Lunges: 100 metros Es la última estación de la competición y se trata de lanzar un balón medicinal hacia arriba y recogerlo haciendo una sentadilla. – ¿Nos vamos a poner muy musculados, muy 'tochos'? – Por norma general, menos que en crossfit por el componente de cardio, aunque depende de lo que quieras.