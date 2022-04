¿Qué nombre le pongo a mi negocio?

Cuando Marisol puso una frutería no pensó siquiera en el nombre. Le puso el suyo, ¿cuál si no? Las calles siguen llenas de rótulos como estos: 'Frutas Marisol', 'Bar Ramón', 'Tejidos Goya', 'Peluquería Julián y Ana'... ¿Todos son negocios antiguos? Ni mucho menos. «El nombre propio siempre es una opción porque tu marca eres tú», explica Noelia Jiménez, periodista y copywriter. Aunque ella no se lo puso a su negocio. Iba a llamarse 'Expréssate', pero acabó por elegir Redactora.net, «por un tema de posicionamiento en Internet». Noelia Jiménez y Olatz Díaz, diseñadora y directora de arte, nos ayudan a crear nuestra marca. Una tarea que va mucho más allá de elegir un nombre resultón. Precisamente, ojo con los nombres resultones...

El nombre Las ventajas de ponerse el propio...

«Las tiendas, los bares.. siempre han llevado el nombre del dueño y en el mundo del emprendimiento casi todo el mundo lo hace. En marketing y comunicación es una opción preferente porque tú eres la marca», sostiene Jiménez. Y lanza una advertencia: «Cuidado con el nombre o el apellido porque si eres Joan Boluda y solo vendes aquí, vale, pero si te llamas Joan Boluda y vendes en Latinoamérica, tienes que tener en cuenta que allí ese apellido tiene otra connotación y tal vez no ayude».

... y las desventajas

El nombre propio, advierte la experta, también puede limitar. «Si ya tu negocio no eres tú sino un grupo de gente, tendrás que dar siempre la cara. Y eso es un peso». Una solución, dice, es añadir la palabra 'grupo' al nombre inicial, por ejemplo 'Noelia Jiménez Group', «e ir presentando al resto para irte desligando tú». Más problemas: «¿Y si cambias de sector? Pues será más difícil arrancar con el nuevo porque tu nombre está ya asociado al otro».

El idioma Las virtudes del inglés

Para vender en el mercado internacional, ¿siempre mejor en inglés? «En el caso de una empresa relacionada con la tecnología, un nombre en inglés es algo que entra muy fácil, pero si vamos a vender alimentos es aconsejable que la marca se asocie a la región». Vamos, que si vamos a vender aceite de oliva mejor no ponernos un nombre en inglés, ya que sería más ventajoso que nos relacionaran con España.

Ojo con la eñe, la k y la x

La letra eñe puede ser una seña de identidad... o un problema. «Letras como la k, la x o la ñ son un poco problemáticas porque no están en todos los teclados», advierte Noelia Jiménez. En el caso de un negocio regional, «un nombre que lleve k o x puede ayudar a localizarlo si se trata de Euskadi, por ejemplo, pero resulta problemático cuando quieres vender más allá de tu región». A propósito del nombre, la especialista advierte sobre los negocios con dos palabras del tipo 'Los Santos', 'La alacena'... «Cuando creas la dirección de correo electrónico tienes que especificar 'con dos eses' o 'solo con una a' y eso siempre es farragoso». Tampoco convienen nombres demasiado largos como 'La casa de los antojos', por ejemplo', «que no caben en una web, en un email...». Mejor solo 'Mis antojos' o 'Los antojos', por ejemplo. Más advertencias: «No nos pasemos de originales». ¿Como 'Locuras Laura' para una marca de bisutería? «La palabra locuras es llamativa pero tal vez dé la sensación de que se trata de un producto de poca calidad».

Los colores Un tono para cada temática...

«Los colores tienen asignados significados, así que si tu marca es de lujo sería adecuado el dorado, el plateado si es un producto premium, mientras que los verdes van bien en firmas relacionadas con cosas de naturaleza o 'eco' y los azules con lo científico y lo médico (aunque también lo usan Facebook y Meta). El amarillo hace efecto en nombres relacionados con el verano y el naranja es apropiado para negocios relacionales (Instagram lo usa)... Al margen de las tendencias, por ejemplo que ese año se lleven los degradados», enumera la diseñadora Olatz Díaz.

No hay que empeñarse

A propósito de los colores, recuerda Noelia Jiménez la anécdota con un cliente: «Era un diseñador de interiores, su color favorito es el dorado y lo quería en el logo. Pero ese color se asocia a dinero, a lujo, el cliente potencial puede pensar que no tiene presupuesto suficiente para encargar el trabajo a tu empresa. Acordamos que rebajaríamos la tonalidad y quedó más cerca del amarillo».

La tipografía ¿'Palo seco' o con ribetes?

Pues depende de lo que quieras transmitir, advierte Olatz Díaz. «Las tipografías con ribetes, con bordes se asocian a calidad, a lujo; mientras que las tipografías sin ellos, las letras 'palo seco', son muy utilizadas para crear marcas más genéricas, más neutrales... Entre las primeras, las más curvas 'dejan' entrar más al cliente, mientras que las más cuadradas y cerradas imponen cierta distancia».

¿Y en la web?

«Lo fundamental de la web de un negocio es que sea legible. Y utilizar tipografías que se utilicen en todas las plataformas y buscadores», advierte la diseñadora. Más consejos: «Usar dos o tres colores, no más, y mejor una sola página en la que el cliente haga 'scroll'».