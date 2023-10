Nanoplastia, el tratamiento de moda contra el encrespamiento del pelo

Suena a operación de estética: «Me voy a hacer una nanoplastia», dice alguien, y tiene a todo el mundo mirándole a la nariz. Pero no. Se trata de un tratamiento capilar para acabar con el encrespamiento, ese efecto tan odioso de pelo fosco que se produce en días de lluvia, cuando no llueve pero hay humedad, cuando hace mucho calor y hay humedad, cuando hace mucho calor y poca humedad pero sudamos, cuando entramos en un bar con mucha gente expeliendo su humedad corporal... Son tantos los momentos en los que mujeres y hombres con melena se llevan las manos a la cabeza, que quien encuentre un remedio definitivo lideraría la lista 'Forbes' de los más ricos.

La nanoplastia consiste en un 'remedio' muy en boga que promete mantener nuestro peinado dentro de los límites del decoro, aunque bailemos durante horas bajo el sirimiri. Y se supone que es natural, libre de químicos, y que dura unos cuatro meses. El milagro reside en un gel elaborado con sustancias orgánicas que se aplica de 45 a 60 minutos, dependiendo de la cantidad y la calidad del pelo. Luego habrá que usar siempre champú y mascarilla sin sulfatos, porque, si no, el efecto va desapareciendo.

Lo primero, lavar el cabello. A continuación, se seca un poco y se aplica el producto mechón a mechón con el peine. Se envuelve la cabeza con papel celofán para secarlo. Se suelta el pelo y se va peinando y planchando de nuevo mechón a mechón. Entonces se lava otra vez y, para acabar de sellar, se seca y se plancha. Unas dos horas si se tiene cabello fino y más de tres si hablamos de una melena larga y leonina. No sirve para domar cabellos muy rizados.

Otras opciones Queratina Pensado para eliminar el frizz e hidratar la melena.

Alisado japonés Consigue un alisado extremo durante meses.Hay que hacer un análisis previo del cabello, ya que es agresivo. Eficaz en muy rizados.

Alisado brasileño Otro tratamiento alisador basado en la queratina.

Botox capilar Hidrata y repara el cabello a partir de queratina, ácido hialurónico y colágeno. Más que alisar, devuelve la luminosidad a cabellos apagados y aporta volumen al pelo fino.

Pero ¿qué es y qué hace exactamente la nanoplastia? Yara Cantero y Zuriñe Ruiz Foronda ofrecen este tratamiento en la peluquería Zuriyara, en Bilbao. Es el único de alisado que proponen en la actualidad, tras haber abandonado otros que, a su juicio, estropean o maltratan el cabello. «La nanoplastia lleva entre nosotros un par de años, pero aún es una gran desconocida. Y es lo que ofrecemos si se trata de eliminar el encrespamiento durante un tiempo, unos cuatro meses, y lograr un alisado que evite el uso frecuente de las planchas, con el desgaste que supone para el cabello».

Sin formol

Antaño hacían tratamientos, como el alisado japonés o el de queratina, pero recuerdan que el uso de formol, habitual en estas técnicas de alisado extremo, ha sido «prohibido por la OMS, al tratarse de una sustancia cancerígena. De hecho, solo hay que comprobar cómo hace unos años veíamos alisado japonés por todas partes y ahora ya no. Tardabas horas, tenías que hacer las mezclas muy bien calculadas y costaba hasta 500 euros, además de que a nosotras nos afectaba a los ojos y nos resecaba la garganta. No servía para pelos de entrada castigados ni se podía repetir, además tenía el efecto de crecido en las raíces».

120 euros cuesta aproximadamente este tratamiento en peluquerías para cabello corto. Una melena larga y abundante puede suponer unos 180. Su aplicación tarda entre dos y tres horas. Luego, lavar siempre con champú sin sulfatos.

Según el Instituto Médico Dermatológico, si asignáramos «un nivel de daño del 1 al 10, donde 1 sería daño inexistente (como caminar bajo la lluvia en una ciudad), el alisado japonés estaría en torno a 9,5. En cuanto al alisado con queratina, que también emplea calor y químicos, podría rondar el 8 o más».

La diferencia, comentan las peluqueras Ruiz Foronda y Cantero, radica en que la nanoplastia no tiene químicos, «no rompe la estructura capilar, los enlaces del cabello, para volver a remodelarlos. Aquí aplicas un tratamiento en forma de micropartículas, pequeñas como para poder colarse y rellenar los poros de los pelos encrespados».

Para explicarlo, ponen como ejemplo las escamas de un pez: «Es como si coges el cabello y levantas las escamas que tiene para meterle dentro un tratamiento como estos, o un tinte, es igual, y luego lo vuelves a cerrar y entonces el pelo cambia». Pero esas escamas se van quedando levantadas, y el pelo, cada vez más seco.

«Por eso absorbe la humedad y se hincha y se queda fosco, encrespado. La nanoplastia también entra dentro, pero no levanta las 'escamas', sino que rellena los huecos que ya están creados para que el pelo no tenga sed, ese hambre de humedad. Con este tratamiento lo nutres, se empacha, coge peso y, al estar más gordito, cae por su peso, no es un alisamiento como los que conocíamos hasta ahora».