Las diez palabras en inglés donde más metemos la pata

Solange Vázquez Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Todos los que hablamos inglés de mala manera –y que cada año nos proponemos mejorarlo de una vez– nos hemos preguntado en alguna ocasión cuántas palabras deberíamos conocer para poder decir –con sinceridad, no como en los currículums para buscar trabajo– que dominamos ese idioma. Desde luego, nos será muy difícil conocer tantas como un hablante nativo, que de media tiene en la cabeza de 15.000 a 20.000 raíces de vocablos. Según estudios como el del lingüista Stuart Webb, de la Universidad de Western Ontario (Canadá), una persona que vive en un país donde no se habla ese idioma que estudia tendrá dificultades para memorizar más de 2.000 o 3.000, aunque dedique años a su estudiar. Según las teorías de adquisición del lenguaje, con 800 nos bastaría para comprender el 75% del idioma en su faceta más cotidiana, sin entrar en complicaciones, pero para entender, por ejemplo, a los actores de una serie de Netflix sí que deberíamos conocer el pack de 3.000. Y, si queremos dar el salto al inglés escrito..., con menos de 8.000 no hacemos nada. Lo único es que a veces queremos ir por la vía rápida: creemos saber más palabras en inglés de las que sabemos en realidad y damos por hecho que algunos vocablos que se parecen al español significan lo mismo en ambos idiomas y... error. Si restamos estos 'falsos amigos' ('false friends'), como se conoce a estas paabritas que nos 'traicionan', igual no llegamos ni al mínimo exigible para chapurrear la lengua de Shakespeare.

«Es que se parecen en la forma... y la gente con un conocimeinto medio de inglés tira de ellas. Hay que tener en cuenta que, cuando queremos comunicarnos, usamos todos los recursos a nuestro alcance, sobre todo la gente más extrovertida y lanzada», justifica Sofía Acebo, responsable de idiomas de Larousse, editorial que acaba de lanzar 'Falsos amigos'. Normalmente, los hablantes nativos de inglés suelen ser «muy comprensivos y educados» con las meteduras de pata de los españoles debido a los 'falsos amigos' (pero cuánto se han reído en las farmacias cuando les pedimos algo para el catarro porque estamos 'constipated', sin saber que esta palabra quiere decir en inglés 'estreñido'). «Eso sí, a veces se quedan colapsados», apunta Acebo. Esto pasa mucho en el ámbito laboral. Queremos quedar bien, ir de 'controlas' y tiramos de palabras que se parecen... algo que puede saldarse con una anécdota graciosa o con un desastre. «Este tipo de cosas están a la orden del día, pero hay que mantenerlas a raya», aconseja Acebo. Si cometemos uno de estos errores, la consideración de nuestro nivel de inglés se desploma hasta el subsuelo. A continuación, diez de los falsos amigos que más nos hacen meter la pata. 1 Advertisement No, no, no significa advertencia, sino anuncio (de un cartel, por ejemplo). Advertencia en inglés se dice 'warning'. 2 Ancient En inglés, 'ancient' es antiguo, no anciano. «Proviene del francés 'ancien' y del latín vulgar 'anteanus', de antes», indica el manual. Siempre se refiere a objetos, no a personas. Si queremos referirnos a una persona mayor en inglés, deberemos decir 'elderly' o quizá 'old woman/man'. Quedaremos fatal si lo aplicamos a alguien de cierta edad, es como equipararle a una momia del antiguo Egipto o un ánfora romana. 3 Arm Si llamamos a la policía diciendo que hay alguien con un 'arm' para que manden una patrulla..., literalmente estamos diciendo que hay alguien con un brazo (algo que no parece muy peligroso). Arma en inglés se dice 'weapon', aunque antiguamente también fuese 'arm'. 4 Casualty No es casualidad, aunque se parezca tanto. En realidad quiere decir víctima. 5 College Si quieres decir que tu hijo va a un colegio, tienes que decir 'school', no 'college', que es lo que soltamos muchas veces los españoles y que, en términos generales, es 'universidad' o 'facultad'. Eso ya llegará cuando sean mayores... 6 Dairy Esta palabra significa lácteo. Diario, en inglés, es daily. A ver si sembramos el caos... 7 Envy Vamos de guays en el trabajo y decimos 'envy' porque vamos a enviar algo... ¡y lo que quiere decir esta palabra es envidia! Enviar se dice 'send'. 8 Exit Cuidado con desearle a alguien mucho 'exit' porque le estás deseando una salida.Éxito en inglés es 'success'. 9 Horn Imagina que estás dando una receta a un amigo y le indicas que meta la tarta en el 'horn'. Básicamente le estarás indicando que meta su postre en el cuerno (o en la bocina). A ver qué entiende el pobre. Horno se dice 'oven'. 10 Terrific Si nos podemos modestos por una vez con nuestros conocimientos de inglés y decimos que nuestro vocabulario es 'terrific', lo que está saliendo por nuestra boquita es que es 'genial'. Durante siglos 'terrific' sí significó terrorífico en inglés, pero, en torno a 1888, según los registros lingüísticos, empezó a emplearse en lenguaje coloquial como algo excelente... y así se ha quedado, aunque solo sea para complicarnos la vida a los hispanohablantes.